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深耕桃園！耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

▲耀登科技斥資7億，桃園營運總部動土

▲耀登科技集團董事長張玉斌(左)、桃園市秘書長詹榮鋒主持動土典禮。（圖／耀登科技提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為進一步擴大研發能量以及擴產，射頻暨測試廠耀登科技斥資7億，於桃園市八德區擴建新廠，規劃作為營運總部，7日舉行新廠動土典禮。耀登科技董事長張玉斌表示，耀登科技在30多年前以天線的設計研發起家，從天線與模組的技術開發到量產製造，量測設備代理、法規資訊及軟、硬體服務方案等相關事業，企業總部和研發中心都在桃園。

▲耀登科技斥資7億，桃園營運總部動土

▲耀登集團企業總部新建工程動土典禮，由董事長張玉斌(右三)主持。（圖／耀登科技提供）

張玉斌說，耀登近年來，於桃園青埔成立「耀睿實驗室」，是亞洲唯一的Open Testing and Integration Centre(OTIC)實驗室，更是全球第一家獲認可的第三方公正實驗室，對台灣5Ｇ發展戰略上有重大意義；除此之外，耀登也跨足再生能源綠能事業以及資訊安全服務，並以通訊技術為根基，進行跨領域的擴展及服務整合，不斷鎖定最先進、前瞻的技術發展，持續投入在低軌衛星、5G O-RAN、天線射頻開發等技術研發。

▲耀登科技斥資7億，桃園營運總部動土

▲張玉斌董事長期許耀登成為無線通訊領域射頻技術的領航者。（圖／耀登科技提供）

同時，耀登科技非常注重企業永續，7日動土的未來新廠辦，也預計取得綠建築LEED黃金級標章，呈現綠色建築和永續發展，進一步落實公司社會企業責任的初衷，共同為地球盡一份心力，期許耀登成為無線通訊領域射頻技術的領航者，共創台灣經濟發展。

▲耀登科技斥資7億，桃園營運總部動土

▲呈現綠色建築和永續發展的耀登科技集團八德企業總部。（示意圖／耀登科技提供）

市府秘書長詹榮鋒於出席耀登科技新廠動土典禮指出，耀登科技於桃園擴建新廠是正確的，因為去年桃園的工業產值達3兆元，亦因桃園航空城重大建設推動，吸引海外投資進駐桃園，交通建設更是邁大步前進，且耀登八德區新廠位址，交通便捷，不僅有綠捷，還有以該八德區為中心的捷運延伸線，可達新北鶯歌等地區，發展遠景看好。

▲耀登科技斥資7億，桃園營運總部動土

▲耀登科技集團與九典聯合建築師事務所團隊。（圖／耀登科技提供）

市議員梁為超肯定耀登科技深耕八德區逾30年，對於地方的發展貢獻很大，可謂是卓越長青企業；耀登科技董事長張玉斌的女兒、新科市議員張碩芳說，父親是一名熱愛工作，也是關懷社會的企業家，白手起家的父親創業路程相當艱辛，但始秉以高智慧和高情商努力前行，兩年前成立耀登炳南文教協會，投入公益活動，長年來無論是在事業的投入、為人處事，皆是其人生楷模。

▲耀登科技斥資7億，桃園營運總部動土

▲耀登企業新總部預計取得綠建築LEED黃金級標章，呈現綠色建築和永續發展。（圖／耀登科技提供）

包括：桃園市政府秘書長詹榮鋒、市議員梁為超、張碩芳、經發局副局長熊勇智、中華電信副總賈仲雍、九典聯合建築師事務所建築師張清華、富泰營造董事長張演堂、騰紘科技董事長呂承洲等產官學人士數百人蒞臨。

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