2024大選　他臉書PO「藍色的憂鬰」籲藍軍挺朱立倫參選

▲李東成(右二)臉書PO「藍色的憂鬰」圖文，籲藍軍挺朱立倫參選2024總統。(圖／擷取自李東成臉書)



記者楊淑媛／桃園報導

2024總統大選，藍營人選遲未確定，加上南投立委補選挫敗，恐衝擊藍營總統大選士氣？國民黨中央委員李東成7日於臉書PO出「藍色憂鬰」圖及內文指出，民進黨總統參選人已是定於一尊，各派勢力匯流聚焦成軍之際，反觀藍軍的支持者，仍受傳媒報導七嘴八舌的議論，要誰當主帥？誰配誰？誰又不適任…等眾說紛云而未確認人選！

李東成說，若一個人整日活在憂鬱、負面、悲觀的思維環境，不得病才怪！更何況一個政黨，如果長期處在紛擾的爭鬥，支持群因而分崩離析，這政黨能強大、能爭雄奪冠，那才是怪！

自民選總統制施行以來，兩黨的總統候選人，均是以黨主席領軍，爭取總統大位，取得執政權，民進黨兩度執政16年，均因全黨團結一致支持黨主席代表參選，而國民黨自連戰擔任黨主席時，即面臨國、親分裂，各自擁兵自重，即便結盟最終仍敗給了阿扁，2016年藍軍初期非黨主席代表參選，換柱之後亂流再讓民進黨執政，2020年吳主席搞不定黨內爭奪，用初選民調弄出了甫當選高雄市長的人棄市長選總統，一敗塗地，再讓民進黨執政四年，誤國誤民。

針對即將面對2024新政權，何黨執政關乎國家安全、人民福祉，虔信唯有中國國民黨能夠維持兩岸和平理性共存，唯有國民黨能站在人民幸福安康的思維，擘畫未來。國民黨候選人要怎麼產生？諸雄崛起，初選民調？這將會又是亂流分裂，這現象對於重新執政我充滿悲觀。

如果藍軍的支持者們，團結一心全力拱護黨主席代表參選，相信臺灣民眾會再給國民黨一次執政的機會。李東成表示，黨主席朱立倫於學經歷、政壇歷練、國際視野俱佳，而他也是黨員選出來的黨主席，就是藍軍黨的總領導，選戰人才齊備，放眼現在誰能具備這些條件？

新北市雖然是大票倉，市長當然會被點名，就如同2016當年，朱主席也是當紅炸子雞，傳媒造聲勢，現任的新北市長，請暫沈潛，未來日子還有，就讓他好好好做事吧！李東成強調，他從未在臉書上發表政治點評，這是第一回，也是憂心、由心，期取得黨內支持。