後備軍人缺席教育召集令　瞎扯發燒沒請假...這下慘了

▲桃園市陳姓後備役男去年5月接獲教育召集令，但卻未請假缺席召集，經桃園市後備指揮部告發桃檢偵辦。（資料照／國防部提供，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓後備役男去年5月間接獲桃園市後備指揮部核發教育召集令，經龜山警分局轉達其母，再轉給陳男，未料陳男無故缺席召集，案經桃市後指部告發桃園地檢署偵辦；桃園地院審理時，陳男否認無故缺席，辯稱教召前晚發燒所以缺席，但承認未向召集單位請假，法官審結依妨害兵役罪之意圖避免教育召集而應受召集，無故逾應召期限二日，處有期徒刑2月，仍可上訴。

檢警調查，24歲的陳姓後備役男，去年5月21日接獲桃園市後備指揮部核發112年教育召集令，應於7月24日前往桃園市龜山區某國小報到，且教育召集令經由龜山警分局警員於5月21日送至陳姓後備役男住處送達，並由陳母代為受領後，將召集令轉交予陳姓後備役男，未料陳卻無故不參加召集，而逾應召期限2日以上未接受教育召集，案經桃園市後指部告發偵辦；桃檢複訊後依妨害兵役案件向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告陳姓後備役男坦承母親有轉交教育召集令，也承認沒在期限內報到之事實，但否認有無故缺席，辯稱：「教召前晚有發燒，教召當天向媽媽說身體不舒服，但沒有交代母親向部隊請假，也沒有去看醫生」，坦承未提出相關證明，也沒向召集單位辦理請假事宜。

法官審酌，被告為後備軍人，依法有應受教育召集之義務，未料無故缺席教育召集犯行，影響國家對兵員召集制度之運作及兵役之有效管理，惟犯後終能坦承犯行，依妨害兵役治罪條例判處有期徒刑2月，得易科罰金，本案仍可上訴。