流感疫情單周爆6重症！「再增2死」都沒打疫苗、染H3N2　

▲疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情持續！疾病管制署今(7)日公布國內新增6例流感併發重症個案，另增2起死亡個案。疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為60多歲女性及80多歲男性，均未接種流感疫苗，感染A型流感H3N2。疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情一般會持續到3月，特別冬春之際、開學有時會看到一波反彈，提醒民眾注意。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周門急診類流感就診人次44,808人次，與前一周持平，近4周合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒為多、其次為腺病毒及單純疱疹病毒，其中流感病毒分離以A型H3N2為主，顯示流感等呼吸道病毒持續於社區活動。

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疾管署表示，上周新增6例流感併發重症病例(5例A型H3N2、1例A型H1N1)，為2例男性及4例女性，年齡介於40多歲至80多歲，其中5例具神經肌肉疾病、代謝性疾病、腎臟疾病、氣喘、糖尿病等慢性病史，且均未接種本季流感疫苗，發病日介於今年2月24日至3月2日。

另新增2例死亡(60多歲至80多歲，均為A型H3N2)，有心血管疾病、癌症及腎臟疾病等潛在疾病史，均未接種本季流感疫苗。林詠青表示，其中一名60幾歲女性，是在2月下旬出現發燒症狀，過二天發現呼吸急促，當下立即就醫，檢查已有呼吸衰竭，且病況變化快速，最後因呼吸衰竭併敗血性休克過世。另一人是80幾歲男性，1月下旬出現咳嗽有痰等症狀，發病2日有呼吸衰竭，前往醫院就醫收治加護病房，住院期間併發肺炎、泌尿道感染，住院一個多月仍不幸過世。

本流感季自去(2022)年10月1日起截至今(2023)年3月6日，流感併發重症病例累計59例(49例A型H3N2、5例A型H1N1、1例A型未分型、4例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占39%)，92%未接種本季流感疫苗，78%具慢性病史；其中死亡11例(10例H3N2、1例B型)，均具慢病史且未接種本季流感疫苗。

疾管署籲請民眾，勿輕忽流感威脅，務必做好個人手部衛生及咳嗽禮節，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，如出現呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡風險，並落實生病在家休息，不上班不上課，防範病毒傳播。

疾管署提醒，目前為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請佩戴口罩儘速就醫，尤其是65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意自身健康狀況。