被討9萬怒殺債主！板車司機載屍2小時棄偏僻山區　二審判決出爐

▲林姓嫌犯（中）為了9萬元殺人棄屍。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

雲林一名從事放貸的蘇姓男子（26歲）前年底到高雄找林姓男子（34歲）追討9萬元債務，人就在高雄市憑空消失，家屬在臉書發動協尋，林男5天後在屏東自首，說是殺了人，警方隨後在高雄茂林山區尋獲失蹤蘇男遺體，林嫌一審被判刑20年6月，全案上訴後，高雄高分院今（7）日上午宣判，駁回上訴，維持20年6月的刑度。可上訴。

全案發生在2021年12月間，從事信用放貸的工作的蘇姓死者，15日離家後，到高雄88快速道路下找林姓男子商談債務問題，雙方為了9萬元的還款問題起了口角，林男殺死蘇男後，將蘇男載往高雄山區棄屍。

▲警方在茂林偏遠山區找到蘇姓死者的遺體。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

家屬在聯繫不到蘇男後，17日向警方通報協尋，但蘇男的手機已經關機，直到20日凌晨林園分局接獲屏東刑警大隊通報，林姓男子到大隊自首，聲稱將蘇姓債主勒斃，並棄屍於茂林山區，警方成立專案小組在茂林山區搜查，尋獲蘇男遺體，棄屍地點相當偏僻。

▲林姓兇嫌（中）遭判刑20年6月。（圖／記者陳宏瑞攝）

檢、警調查，行兇的林姓嫌犯是板車司機，案發當天蘇男就是到林嫌的停放板車的地點找他，雙方對還款額度和期限談不攏，蘇男希望他每天還3000元，但他當板車司機最近因疫情收入不穩定無法答應，才起了口角衝突，林嫌辯稱，當時是蘇姓男子先動手打他，他反抗，在拉扯過程中，他無意間摸到一條繩索，就用繩索勒斃蘇男，隨後就用蘇男的黑色轎車，載到茂林山區棄屍。

事後林姓兇嫌被依殺人、遺棄屍體罪起訴，一審高雄地院分別判處徒刑20年及1年，合併執行20年6月，全案上訴高雄高分院，合議庭今日宣判，認為原審認事用法並無不妥，駁回上訴，全案仍可上訴。