星宇第二架自購A350聯貸案簽約　11家銀行參貸、總金額40.6億元

▲星宇航空第二架自購A350廣體客機聯貸案於今（6）日簽約。（圖／星宇航空）

記者李宜秦／台北報導

星宇航空第二架自購A350廣體客機聯貸案於今（6）日簽約。本次聯貸案再度由合作金庫商業銀行統籌主辦，共11家銀行參貸，超額認貸比率達192%，相較於前次募集增加40%，最終簽約金額為40.6億元。

星宇航空執行長翟健華表示，十分感謝合作金庫與各銀行對A350聯貸案的高度支持。該航機為星宇航空的第三架A350，預計於3月底交機。A350為星宇航空主力機型，未來將執飛中長程航線，待洛杉磯航線開航後，星宇將開啟轉機市場並拓展全球航網，讓旅客便捷的往返北美及亞洲各大城市。

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▲▼A350為星宇航空主力機型，未來將執飛中長程航線。（圖／星宇航空）





自解封以來，旅遊市場已逐步回歸疫情前水準，星宇航空營收及載客量均穩定成長。隨著市場需求量增加，星宇航空將持續籌備新航點及提升服務品質，提供全球旅客更精緻的飛航服務。



星宇航空目前飛航曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、胡志明市、峴港、河內、澳門、新加坡、吉隆坡、檳城、馬尼拉、宿霧等航點，共 15個城市。4月1日仙台航線正式開航，4月26日將開闢首個北美航點洛杉磯。