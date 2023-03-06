彰化八卦山狂燒13小時！打火弟兄累翻　警鎖定縱火嫌犯

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦3日下午3點發生火燒山，火勢不斷竄燒直至隔天清晨4點，狂燒13小時才撲滅，景象相當駭人，市長林世賢氣得說「這一定是有人縱火」，已決定在路口增設監視器並予以重懲，分局已鎖定一名縱火犯嫌將傳喚他到案說明。

▲彰化八卦山火燒山。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲彰化市長林世賢前往慰勞消防弟兄。（圖／彰化市公所提供）

清明連假將至近日常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，讓消防人員為此疲於奔命，3日下午位於八卦山區岸頭巷公墓也發生火警，消防局派出彰化、線西、花壇等多個10個消防分隊、共派遣消防車輛17輛、消防人員28人及役男1名前往搶救，及義消到場支援，在風勢助燃下，這場大火不斷的延燒，直到4日清晨4點才完全撲滅，公墓也變成一片焦土，相當駭人。

▲彰化八卦山火燒山警消人員前往調查。

林世賢當下得知火燒山地點是屬國有財產局的土地及私人土地、雖非公所管轄的公墓，隨即與民政課長並召集延和、延平里長共商解決之道，並強調，每年墓地私人業者都會故意放火燒山，縣府與公所排出巡山員抓不勝抓，因此決定在幾個路口增設監視器抓縱火焚燒雜草者重懲。

彰化警分局大埔派出所連日來加派警力在轄區相關公墓巡邏，大埔派出所長黃堃盛表示，3年前在八卦山岸頭巷同一處地點也發生過火燒山，當時就曾查獲縱火嫌犯，3日下午再度發生火燒山時，研判懷疑是人為縱火案，經調閱路口監視器釐清後，已鎖定涉嫌縱火，該行為已涉觸犯公共危險罪嫌，將傳喚他到案說明。。