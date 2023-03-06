還沒戰爭就伙食不足？　徐巧芯嘆：要怎麼相信政府的「抗中保台」

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

馬祖莒光傳出斷炊，官兵只能暫時吃軍用罐頭，還疑似有馬防部官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房沒有肉，阿兵哥肚子餓只能吃泡麵、罐頭」等字。對此，國民黨台北市議員徐巧芯6日就在臉書批評，戰爭還沒有來，馬祖的官兵伙食就已經不足，這種情況，到底要怎麼讓人相信政府平常說的「抗中保台」、「作戰準備」是真的？

徐巧芯指出，有一個在立法院經常出現的質詢題目是，「如果兩岸開戰，台灣能撐多久？」沒有人有正確的答案，可政府總是很有信心，她表示，但如今戰爭還沒有來，馬祖的官兵伙食就已經不足，還罕見的必須在沙灘上寫字求救，才能把訊息傳遞出去，她舉例，戰爭還沒有來，台灣的蛋不僅缺，價格還不斷上漲，蚵仔煎無法加蛋、茶葉蛋要限購，連基本的民生物資都缺乏，農委會主委陳吉仲卻死皮賴臉的戀棧官位。

徐巧芯大嘆，這種情況，到底要怎麼讓人相信政府平常說的「抗中保台」、「作戰準備」是真的？連平時都什麼也沒有，誰能對政府戰時的舉措有信心？她批評，總統蔡英文在南投補選期間狂發文，但身為三軍統帥、國家元首，對國軍缺糧、百姓缺蛋，完全不表達任何意見，連接受媒體訪問也只有2022年敗選後的那麼一次。她痛批，只有選舉期間會出現的神隱總統，再一次應證了她常說的話——「你對民進黨好，它就會對你壞；你對民進黨壞，它才會願意對你好。」

針對馬祖莒光傳出斷炊一事，國防部長邱國正6日受訪時，坦言國防部有不夠周延的地方，但也保證，自己擔任國防部長期間，不會再發生此事，對於官兵在沙灘寫字一事，他則認為要檢討領導幹部，要追究這件事。