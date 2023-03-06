4月電價漲定了？　王美花預告3月底開會：台電穩健經營重要

▲經濟部長王美花回應電價可能調漲議題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

電價費率審議會即將舉行，民生電價上漲箭在弦上。經濟部長王美花6日預告，電價審議委員會將在3月底以前召開，但尚未敲定具體時間，經濟部認為台電的穩健經營是重要的，同時還要考量如何兼顧民生物價。

立法院聯席委員會今天上午審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，其中包括經濟部編列「挹注台灣電力股份有限公司」500億元等項目。

民進黨立委沈發惠質詢時表示，最近媒體報導非常關注可能調漲電價的問題，目前是否已經開過電價審議委員會前的工作會議？王美花說明，在電價審議委員會召開之前，確實都有召開工作小組會議，通常都會在3月底以前召開電價審議委員會，相關時間會看工作小組及委員的時間，但尚未敲定具體開會時間。

沈發惠追問，根據媒體報導，現在工業和民生電價都會調漲對不對？王美花說，這個都是專業在討論，譬如台電會拿出相關數據資料，還有國際電價行情等，就經濟部的立場，台電的穩健經營是重要的，但是對怎麼樣兼顧照顧民生物價，有幾個很多不同的面向，會就這幾個部分做討論。

沈發惠亦關注，主計總處對於今年消費者物價指數（CPI）年增率的預估，是否有考量到電價上漲部分？主計長朱澤民說，沒有考量到，但若電價有調整一個幅度或結構，可以算得出來，若調漲後將修正預估數字，會有新的CPI估計。沈發惠提醒，最重要的不是電價調整本身，而是電價調整帶動的通貨膨脹，這才是必須重視的。

此外，民進黨立委賴瑞隆說，電價調漲是兩難，一方面希望反映成本，另一方面又會擔心電價、物價上的波動，如何抓衡平點？王美花表示，目前工作小組就各項數據資料進行分析，會到電價審議委員會裡面去討論。賴瑞隆追問，現在民生用電500度以下的大概佔比84％，是否能維持凍漲，降低對人民的影響？王說，現在都沒有定案，仍在工作小組討論。