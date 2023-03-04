台電拿2千億預算卻要民眾做1事　江啟臣：先為夏季缺電找藉口？

▲立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院提出的3800億元特別預算案，其中500億元撥補台電。國民黨立委江啟臣今（4日）指出，加上經濟部去年編列的「穩定供電建設方案」，台電共拿了2000億元，但他卻接獲陳情，台電請用戶辦理自備發電機和用電設備檢測，理由是防範夏季高溫用電劇增及颱風侵襲，讓他質疑，為何非拿補貼的錢去強化上述事情，而是反過來要求用電戶？難道是先為夏季缺電找藉口、甩鍋民眾？

江啟臣4日表示，近日民眾拿著一紙台電公文到服務處陳情說，台電請用戶辦理自備發電機和用電設備檢測，理由是「為防範夏季高溫用電劇增及颱風侵襲造成供電不穩，請用戶在5月底前安排自備發電機及用電設備檢測，以維用電正常」。

江啟臣說，看似台電的善意提醒，但卻令人感到憂心與不解，現在除了缺蛋、缺藥、可能的缺水外，夏季是不是也要缺電？再來，為什麼不是收費拿補貼的台電，去強化因應夏季用電高峰及颱風來襲，而是反過來要求用電戶對自用的發電機及用電設備進行檢測因應？還是在先為夏季缺電找藉口、甩鍋民眾？

江啟臣也說，實在令人不解，也不得不懷疑真正會造成供電不穩的恐怕是台電及錯誤能源政策的蔡政府。

江啟臣指出，經濟部去年編列「穩定供電建設方案」1500億預算給台電，除彌補虧損也用於電網強化，超徵稅收的3800億中，也再撥補500億給台電，總共拿了人民納稅錢2000億說要穩供電，現在又說為了防範夏季用電劇增和颱風侵襲造成供電不穩，要民眾自行檢測用電設備，以備不時之需，到底人民的納稅錢哪裡去了？

江啟臣表示，蔡政府投入鉅資發展再生能源，拿人民納稅錢補貼台電，一再保證台灣不缺電，到底是供電不穩還是缺電？ 請蔡政府誠實面對問題、解決問題，不要再玩文字遊戲。