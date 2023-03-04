　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

▲▼日本埼玉縣戶田市一名6旬男性中學老師遭闖入的17歲高中生刺傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲埼玉縣戶田市一名中學老師遭闖入的17歲高中生刺傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

日本埼玉縣埼玉市2月發生至少5起貓咪虐殺案，肢解屍塊被任意丟棄在公園、河濱甚至小學操場，讓整座城市籠罩陰霾中。3月1日，一名17歲高中生闖入戶田市某中學刺殺老師，被捕後宣稱上述殺貓案都是自己所為，但警方仍在調查其中關聯。

NHK等日媒報導，埼玉縣埼玉市2月13日起發生一系列殺貓案件。首例是一名女子沿著荒川河岸散步時，發現被砍下的虎斑貓殘肢，幾天後疑似其餘部位出現在一所小學操場上。在接下來的10天內，又有民眾發現多具被肢解貓咪遺體，地點包括田野和小鎮路邊。

相關消息一出，當地居民人心惶惶，警方加強巡邏次數，學校也要求老師護送孩童回家，並建議結伴行程。一名80多歲婦人表示，她聽見殺貓案的消息「感覺害怕和不舒服」。

殺貓案發生不久後，埼玉市隔壁的戶田市又發生校園刺殺案，幸好被害的60多歲老師僅受傷、神智清醒送醫救治。犯案的17歲高中生當場依謀殺未遂罪逮捕，他落網後說「想殺死任何人」，並且宣稱犯下多起殺貓案。

CNN指出，在日本，傷害或殺害動物是犯罪行為，將處以最高5年徒刑或500萬日元（約新台幣112萬元）罰款，但人們擔憂的遠遠不只是動物保護，這些殺戮也勾起人們不快的回憶。1990年代，神戶市發生「酒鬼薔薇聖斗事件」，一名曾有虐待動物前科的14歲少年殺害2名分別為10歲及11歲的兒童，還導致另外3人受傷。

日本駿河台大學心理學教授小俣謙二表示，「通常情況下，（兇手的）會把犯罪和虐待行為隱藏起來，敢於表現出來可能是一種自我表達形式。」他談到埼玉縣殺貓案時直言，「我非常擔心類似事件還會持續多久，以及人們是否會受到傷害。」

香港動物法律及保護協會創辦人麥劍祺（Kim J McCoy）警告，一些虐待動物案件會「演化成針對人類的更嚴重罪行」，「有經驗證據支持，虐待動物者以及對他人犯下更暴力犯罪的人，兩者之間有直接關係。」他主張，即使暴力僅限於動物，仍然必須採取行動，「動物很脆弱，牠們值得也必須得到適當保護，免受傷害。」

ET快訊
2童過街「遭車流逼退」　下秒一畫面帥炸
好市多上架1569元男鞋　北部會員激動：雨天很需要！
捕獲70.6Kg「超巨大龍膽石斑」！　漁民爽翻
2千萬藍寶堅尼衝北宜　自撞山壁毀了
經典賽最狂紀錄！　陳鏞基登大聯盟官網
快訊／大咖男星病逝！　家屬忍痛終止維生系統

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

中國疑試圖影響加拿大選舉　外交部長怒嗆秦剛：不容干預內政

割喉殺害5子女！比利時狠母16年後「安樂死」　選在孩子忌日離世

澳洲河水潰堤「鱷魚」游出亂竄！　17歲少年遭咬傷

你是窮人還是富人？研究曝「看臉就知道」　準確率高達53%

Airbnb砍掉30%招聘人力　否認後續將大裁員：只是重組團隊

諾貝爾和平獎得主「遭重判10年」　白俄打壓民主國際譴責

美司法部長訪問烏克蘭　白宮：中國軍援俄羅斯可能性未消除

倫敦金融城機場安檢更新　率先取消「攜帶液體禁令」

英智庫：俄透過香港規避制裁　台灣宜加強出口管控

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

柴柴陪爸媽選購嬰兒推車　挑最高級的上！媽：識貨喔

司機將不明液體倒出車外　網質疑是尿直呼「好噁心」

哈士奇「被埋23天」奇蹟存活　救援隊聽見狗叫挖2hrs救回

遲到1分鐘「拔1根陰毛」　老闆親自動手..陳漢典嚇歪：太羞辱！

興富發建設ESG 從教育、環保、產學合作 落實企業社會責任

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

中國疑試圖影響加拿大選舉　外交部長怒嗆秦剛：不容干預內政

割喉殺害5子女！比利時狠母16年後「安樂死」　選在孩子忌日離世

澳洲河水潰堤「鱷魚」游出亂竄！　17歲少年遭咬傷

你是窮人還是富人？研究曝「看臉就知道」　準確率高達53%

Airbnb砍掉30%招聘人力　否認後續將大裁員：只是重組團隊

諾貝爾和平獎得主「遭重判10年」　白俄打壓民主國際譴責

美司法部長訪問烏克蘭　白宮：中國軍援俄羅斯可能性未消除

倫敦金融城機場安檢更新　率先取消「攜帶液體禁令」

英智庫：俄透過香港規避制裁　台灣宜加強出口管控

暴衝片！追尾前車高速「巴庫」再撞　苦主滿車泡沬傻眼：想重洗？

台股周線連二紅　外資法人選股策略曝：科技股轉強

又見行人地獄！2童過街「遭車流逼退」　騎士擋車護送...網讚帥炸

台泥張安平親赴台大徵才！　盼招募更多電池生力軍

快訊／新北工地意外！工人墜「5米深大水溝」骨折送醫

台中2公墓起火「祖墳燒平墓碑塌了」險波及民宅　車被燒剩骨架

Joeman聯名商品爆滯銷！吳淡如「霸氣全部掃光」　兩人私交關係曝光

捕獲70.6Kg「超巨野生龍膽石斑」　東石鄉漁民秒賣出爽賺3萬5

桃園龍德宮媽祖今晚8天7夜徒步遶境　交通管制疏導措施一次看

日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

國際熱門新聞

「性侵殺人犯」坐牢38年　驗出精液不是他的

男嬰出生20天細菌感染　引發癲癇死亡

用冰勺舔食冰淇淋！新聞「傳回南韓」激怒網

19歲正妹出國追愛「遭狂捅90刀」慘死！

閃電擊中　飛機3.7萬英呎自由落體

3餐吃麥當勞減肥　一周實測結果曝光

美國知名律師槍殺妻兒　被判「終身監禁」

日本發現「新領土」！　暴增7000多座島嶼

白宮：美國總統拜登罹患皮膚癌

你是窮人還是富人？研究曝：看臉就知道

成功甩肉270公斤！魯蛇單身35年終破處

印尼油庫爆炸17死50傷　居民倉皇逃命

美股漲387點　台積電ADR收紅0.85%

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄭仲茵控陳冠霖「懷孕5月被要求滿足他」

Apple ID「突跳1通知」代表被盜　達人曝自救法

鄭仲茵大反擊！公開陳冠霖21年前「親筆悔過書」：慣性暴力者

外送員「狂穿這1牌外套！」他驚：快變制服了

獨／陳冠霖妻心疼力挺「先生在我身邊是天使」

鄭仲茵爆「陳冠霖KTV偷約的女演員」身份曝光！

影／明星賽翻譯「亂翻魔獸整段話」被抓包

25歲男星劉峰突逝世！業界人士爆「健身10分鐘心肌梗塞」

Joeman公開「聯名商品內部數據」！提3大改進方向：我虛心接受

酒店妹遭瘋狂酒客砍死　驗屍結果曝

陳冠霖爆「怒打懷孕8月鄭仲茵」！她崩潰想輕生

鄭仲茵吐女兒「滿月後沒見過爸爸」　陳冠霖怒揭20年前離婚真相！

妻拒行房「丟6000嗆去買春」！老公奔出門神展開

身分證「238」中2碼升級胭脂蝦吃到飽

蔡天鳳「只有頭顱雙腿」家屬認屍！好友揭殮房狀態

更多

最夯影音

更多
實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度

實測蔥油餅攤搓鈔技術 他練一晚親身體會難度
來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

來台當看護10天落跑站壁 警機車狂鑽小巷90秒逮人

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

楊祐寧警告女兒「28歲才能化妝」　不准老婆去音樂祭「跟我在家就好」

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

電烤盤自製水果糖葫蘆　裹糖衣療癒滋滋聲ASMR

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

陳冠叡「空翻繞場+人體陀螺」猛炸　選手全看傻眼：哥你是鳥

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面