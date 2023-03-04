日本埼玉連爆5起「貓咪虐殺案」　肢解屍塊亂丟小學、公園

▲埼玉縣戶田市一名中學老師遭闖入的17歲高中生刺傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

日本埼玉縣埼玉市2月發生至少5起貓咪虐殺案，肢解屍塊被任意丟棄在公園、河濱甚至小學操場，讓整座城市籠罩陰霾中。3月1日，一名17歲高中生闖入戶田市某中學刺殺老師，被捕後宣稱上述殺貓案都是自己所為，但警方仍在調查其中關聯。

NHK等日媒報導，埼玉縣埼玉市2月13日起發生一系列殺貓案件。首例是一名女子沿著荒川河岸散步時，發現被砍下的虎斑貓殘肢，幾天後疑似其餘部位出現在一所小學操場上。在接下來的10天內，又有民眾發現多具被肢解貓咪遺體，地點包括田野和小鎮路邊。

相關消息一出，當地居民人心惶惶，警方加強巡邏次數，學校也要求老師護送孩童回家，並建議結伴行程。一名80多歲婦人表示，她聽見殺貓案的消息「感覺害怕和不舒服」。

2月26日にも猫切断死体

先日のさいたま市南区から4km余り上流の同市桜区の川沿い住宅菜園などで切断死体

桜区2ヶ所にそれぞれ上半身のみ、下半身のみ

17日死骸が見つかった小学校にはその後爆破予告も。

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殺貓案發生不久後，埼玉市隔壁的戶田市又發生校園刺殺案，幸好被害的60多歲老師僅受傷、神智清醒送醫救治。犯案的17歲高中生當場依謀殺未遂罪逮捕，他落網後說「想殺死任何人」，並且宣稱犯下多起殺貓案。

CNN指出，在日本，傷害或殺害動物是犯罪行為，將處以最高5年徒刑或500萬日元（約新台幣112萬元）罰款，但人們擔憂的遠遠不只是動物保護，這些殺戮也勾起人們不快的回憶。1990年代，神戶市發生「酒鬼薔薇聖斗事件」，一名曾有虐待動物前科的14歲少年殺害2名分別為10歲及11歲的兒童，還導致另外3人受傷。

日本駿河台大學心理學教授小俣謙二表示，「通常情況下，（兇手的）會把犯罪和虐待行為隱藏起來，敢於表現出來可能是一種自我表達形式。」他談到埼玉縣殺貓案時直言，「我非常擔心類似事件還會持續多久，以及人們是否會受到傷害。」

香港動物法律及保護協會創辦人麥劍祺（Kim J McCoy）警告，一些虐待動物案件會「演化成針對人類的更嚴重罪行」，「有經驗證據支持，虐待動物者以及對他人犯下更暴力犯罪的人，兩者之間有直接關係。」他主張，即使暴力僅限於動物，仍然必須採取行動，「動物很脆弱，牠們值得也必須得到適當保護，免受傷害。」