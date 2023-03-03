16歲殘疾少女胖到「146公斤」慘死家中　冷血父母過失殺人入獄

▲ 16歲殘疾少女凱莉亞（Kaylea Titford）因父母長期忽視胖死在家中。（圖／翻攝自Facebook／Heddlu Dyfed-Powys Police）

實習記者任庭儀／編譯

英國16歲少女凱莉亞2020年10月被發現陳屍家中，她天生患有脊柱裂行動不便，父母卻以太累、太忙為藉口對她置之不理，導致她最後因病態肥胖身亡，她的父母2日因過失殺人被判刑入獄。據了解，凱莉亞去世時體重達146公斤，躺在滿是排泄物、垃圾的床上，周遭環境髒亂到「不適合任何動物生存」。

▲身高僅有145公分的凱莉亞去世時體重已高達146公斤。（圖／翻攝自Facebook／Jose Briones）

綜合BBC、衛報報導，2020年10月凱莉亞（Kaylea Titford）的母親莎拉（Sarah Lloyd-Jones）向警方報案，稱女兒死在家中。警方介入調查後發現，自2020年3月英國因疫情封城後，生活無法自理的的凱莉亞就被置於家中不管，致使其最後死於肥胖引發的多項併發症。

斯旺西法院（Swansea Crown Court）表示，凱莉亞的父母被指控利用不健康飲食殺害孩子。陪審團認定45歲父親阿倫（Alun Titford）犯下嚴重過失殺人罪且不認罪，被判7年6個月，40歲母親莎拉去年認罪則判刑6年。

住在威爾斯的16歲女孩凱莉亞出生就患有脊柱裂，以至於她下半身癱瘓臥床不起，而在她去世前3個月，卻沒有得到良好的照顧。父母以工作太累、太忙為藉口，貪圖方便讓她吃大量垃圾食品和外送，並且長期忽視她的衛生需求。

當警方接獲報案抵達現場時發現，身高僅有145公分的凱莉亞體重卻高達146公斤，BMI指數已逼近70。她躺在自己的排泄物中，周圍至少有100隻蒼蠅和以她為食的驅蟲，身體有大面積潰瘍、感染與發炎。

法官格里菲斯2日宣判這對父母時嚴正表示，「這是一起可怕的案件，父母的長期忽視導致一個無法獨立的、臥病不起的、脆弱的、殘疾的孩子死在她自己的父母手中。」

英國全國防止虐待兒童協會（NSPCC）表示，未來會更不遺餘力地進行兒童保護審查，以避免更多孩子像凱莉亞一樣遭受這種可怕的忽視。