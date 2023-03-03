台灣淪陷恐致上兆損失　美議員籲各國擬制裁嚇阻

▲蘇利文（Dan Sullivan）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國聯邦參議員蘇利文今天表示，全球9成先進晶片產於台灣，若台灣淪陷，晶片遭敵國控制，恐導致全球經濟達2.5兆美元損失。他呼籲各國仿效美國，擬定制裁法案嚇阻中國。

共和黨籍的蘇利文（Dan Sullivan）今天以「意志力考驗：台灣為什麼重要？」（A Test of Will: Why Taiwan Matters）為題，於華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演說，並與哈德遜中國中心主任、美國國務院前中國政策顧問余茂春對談。

現年58歲的蘇利文1993年加入陸戰隊，1996年爆發台海危機，美國派遣兩艘航母到台海，他當時人就在其中一艘上服役。

蘇利文指出，全球92%最先進晶片源自台灣，光是疫情期間汽車所需較低階晶片的短缺，就對美國經濟造成約2400億美元（約新台幣7兆4160億元）損失；若先進晶片落入敵國手中，依美國國務院估計恐導致全球經濟達2兆5000億美元損失。

除經濟層面衝擊，蘇利文表示，美國許多武器都仰賴先進晶片，包含F-35戰機、雷達系統及先進導彈防禦能力等。

他說：「試想，若這些晶片被中共與中國國家主席習近平掌控，對美國國安會構成何等威脅與挑戰。」

此外，蘇利文示警，若中國成功拿下台灣，絕不可能就此止步，胃口只會越來越大，可能把軍力向外投射至其他區域。

蘇利文去年1月曾提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」（Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies with Taiwan Act），依全名起首字母簡稱為「與台灣同一陣線法案」（STAND with Taiwan Act）。

法案要求美國總統，一旦認定中共侵犯台灣，應迅速於3天內對中共官員及其親屬、中國國有銀行等祭出制裁。

蘇利文說，他從俄烏戰爭中學到，衝突爆發前就擬定備好明確制裁措施，最能有效達成嚇阻；正因如此，他積極推動法案，也四處呼籲美國盟友研擬類似措施，例如德國、比利時、英國、韓國與日本。

他表示，若合計占全球國內生產毛額（GDP）60%至70%的國家集體向習近平發出警告，告訴他「如果你這麼做（犯台），這是你會得到的後果」，許多專家都相信能對中國產生強大嚇阻效果，包括情報界人士及他自己在內。

至於他會給台灣什麼建議，蘇利文指出，美國會支持盟友，但台灣人民必須決心為自身家園與自由奮戰。他透露，部分美國議員不確定若台海爆發衝突，台灣人會不會願意像烏克蘭一樣奮力一搏，還是像阿富汗一樣，仗都主要交給美國來打。

其次是加強訓練及軍備的取得。蘇利文說，多年前他訪問台灣，發現台灣軍隊訓練「不甚理想」（not that impressive），台灣也須更專注在不對稱武器的取得，而非F-35戰機或坦克車等昂貴軍備。

被問及美國國會是否有意願承認台灣，以避免中國效法俄羅斯，用台灣非獨立國家為藉口入侵。蘇利文說，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和習近平雖都是被妄想及歷史恩怨驅動，雙方也高喊合作「沒有上限」，但他不認為國會應就台灣獨立議題做出宣示。

他說，「台灣關係法」過去數十年來協助維繫和平，美國立法與行政部門應持續以此作為政策準則。