台灣淪陷恐致上兆損失　美議員籲各國擬制裁嚇阻

▲蘇利文(Dan Sullivan)。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美國聯邦參議員蘇利文今天表示,全球9成先進晶片產於台灣,若台灣淪陷,晶片遭敵國控制,恐導致全球經濟達2.5兆美元損失。他呼籲各國仿效美國,擬定制裁法案嚇阻中國。

共和黨籍的蘇利文(Dan Sullivan)今天以「意志力考驗:台灣為什麼重要?」(A Test of Will: Why Taiwan Matters)為題,於華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute)發表演說,並與哈德遜中國中心主任、美國國務院前中國政策顧問余茂春對談。

現年58歲的蘇利文1993年加入陸戰隊,1996年爆發台海危機,美國派遣兩艘航母到台海,他當時人就在其中一艘上服役。

蘇利文指出,全球92%最先進晶片源自台灣,光是疫情期間汽車所需較低階晶片的短缺,就對美國經濟造成約2400億美元(約新台幣7兆4160億元)損失;若先進晶片落入敵國手中,依美國國務院估計恐導致全球經濟達2兆5000億美元損失。

除經濟層面衝擊,蘇利文表示,美國許多武器都仰賴先進晶片,包含F-35戰機、雷達系統及先進導彈防禦能力等。

他說:「試想,若這些晶片被中共與中國國家主席習近平掌控,對美國國安會構成何等威脅與挑戰。」

此外,蘇利文示警,若中國成功拿下台灣,絕不可能就此止步,胃口只會越來越大,可能把軍力向外投射至其他區域。

蘇利文去年1月曾提出「與台灣制裁鄰近民主政體侵略者法案」(Sanctions Targeting Aggressors of Neighboring Democracies with Taiwan Act),依全名起首字母簡稱為「與台灣同一陣線法案」(STAND with Taiwan Act)。

法案要求美國總統,一旦認定中共侵犯台灣,應迅速於3天內對中共官員及其親屬、中國國有銀行等祭出制裁。

蘇利文說,他從俄烏戰爭中學到,衝突爆發前就擬定備好明確制裁措施,最能有效達成嚇阻;正因如此,他積極推動法案,也四處呼籲美國盟友研擬類似措施,例如德國、比利時、英國、韓國與日本。

他表示,若合計占全球國內生產毛額(GDP)60%至70%的國家集體向習近平發出警告,告訴他「如果你這麼做(犯台),這是你會得到的後果」,許多專家都相信能對中國產生強大嚇阻效果,包括情報界人士及他自己在內。

至於他會給台灣什麼建議,蘇利文指出,美國會支持盟友,但台灣人民必須決心為自身家園與自由奮戰。他透露,部分美國議員不確定若台海爆發衝突,台灣人會不會願意像烏克蘭一樣奮力一搏,還是像阿富汗一樣,仗都主要交給美國來打。

其次是加強訓練及軍備的取得。蘇利文說,多年前他訪問台灣,發現台灣軍隊訓練「不甚理想」(not that impressive),台灣也須更專注在不對稱武器的取得,而非F-35戰機或坦克車等昂貴軍備。

被問及美國國會是否有意願承認台灣,以避免中國效法俄羅斯,用台灣非獨立國家為藉口入侵。蘇利文說,俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)和習近平雖都是被妄想及歷史恩怨驅動,雙方也高喊合作「沒有上限」,但他不認為國會應就台灣獨立議題做出宣示。

他說,「台灣關係法」過去數十年來協助維繫和平,美國立法與行政部門應持續以此作為政策準則。