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社會 社會焦點 保障人權

叫「小鶴」按摩紓壓卻慘遭非禮　淫狼模仿謎片情節被重判

▲按摩,失眠,舒壓,。（圖／pexels）

▲女子慕名按摩紓壓，慘遭淫狼非禮重創身心。（示意圖／pexels）

記者黃哲民／台北報導

外號「小鶴」的按摩師何偉誠從2018年7月擔任北市某家養生館店長期間，多次性侵信任網路好評光顧的女客人，經被害人在店家臉書粉專留言負評揭發後，何男先前已因性侵3人各被判刑10月與5年6月定讞，現正服刑中，他另被查出同一時期又涉性侵2人，何男不認罪，台北地院審結認定何男無悔意，且檢方求刑過輕，依強制性交等罪再判何男6年徒刑，可上訴。

判決指出，何男最先被查獲的性侵犯行，始於2018年7月3日晚間8點多，他在養生館內為1位女顧客按摩全身時，碰觸對方私處試探被制止後，竟強吻對方嘴巴還舔咬胸部，挨告推稱女分主動牽他的手、以為女方對他有好感，法官批他狡辯，且犯行造成被害人常做惡夢、持續到精神科就診，依強制猥褻罪判他10月徒刑定讞。

何男拒不到案服刑被通緝，更繼續躲在養生館從事按摩，2021年8月間，1位OL信任何男養生館的網路評價達4.8分、慕名上門，何男宣稱按摩「排水腫」，卻以手指性侵得逞，還亮出黏在指頭上的體液說這是「排水腫出的汗」，更噁笑表示「如果要，隨時跟我說」。

OL羞憤報案，何男被登門查訪的警員發現通緝身分，直接解送歸案入監，消息曝光後，1位被害女子挺身控訴2020年6月經朋友介紹找綽號「小鶴」的何男按摩，卻遭何男不斷用手指頂碰私處，她表明「請不要把手放在那裡！」何男才罷手推稱不小心碰到，她趕緊結帳離開，最初因事關顏面又不懂如何舉證，僅在養生館臉書粉專留下負評但沒報案。

▲桃園市曾姓男子去年得知女子諸事不順，竟佯稱其被鬼纏身，體內疑有穢物等，願幫其作法驅除，竟邀其上摩鐵命其遮住眼睛不能出聲，遂指侵與性侵得逞，事後女子報警提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲被害人在何男的養生館臉書粉專留言負評揭發性侵惡行。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

何男否認性侵，推稱頂多構成性騷擾，反批被害人誇大不實。法官指何男被通緝期間不知悔改，利用消費者對按摩專業的尊重與信賴再犯性侵，使被害人身心受創卻沒道歉和解，毫無悔意，一、二審依強制性交罪與強制猥褻罪合併判刑5年6月，最高法院今年(2023年)2月駁回上訴定讞。

何男於第2案審理期間，因第1案服刑出獄後，被第2案法官裁定羈押防逃，並於第2案判刑定讞後直接服刑，而何男被捕消息及養生館臉書粉專負評，又讓檢警循線找到本案2位被害人，其中1位是在2019年1月間，由何男為她做全身精油按摩緩和經痛時，遭何男用毛巾蓋眼後搓揉胸部揩油10分鐘。

另1位被害人則是在2021年3月間，遭何男以按摩之名故意揪起衣服摩擦刺激胸部，被害人雙眼被毛巾蒙住、腦筋一片空白，分不清是按摩還是輕薄，何男見她傻住，涉性侵得逞並射精在女方肚子上，隨即擦掉滅證。

何男審理時乾脆推稱對本案2位被害人毫無印象，聲稱被害人所指遭侵犯時間，還沒開門營業，且女方不僅沒立刻報案或保留體液為證，跟閨蜜還嘻嘻哈哈，他認為被誣賴，請求法官別因他先前的犯行，對他有先入為主的成見。

法官認定本案2位被害人確實有接受何男按摩，在突遭侵犯、沒有旁人在場佐證的情況下，只能虛與委蛇以防不測、事後故做輕鬆向朋友詢問求助，語句已明顯透露遭非禮，2人後來看到前案被害人所PO的負評，私下連繫才鼓起勇氣提告，指述始終一致，開庭更不時邊說邊哭，顯為親身經歷。

法官據此認定何男性侵本案2位女客，第2案檢方對何男各求刑5年6月與2年，被法官認為稍嫌過重，本案檢方對何男求刑各1年與3年10月，法官認為何男犯行惡劣又無悔意、檢方求刑過輕，將何男本案所犯強制猥褻罪判刑1年、強制性交罪判刑5年8月，合併應執行6年徒刑，可上訴。

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