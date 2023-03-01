「老男孩」鋼琴家穆貝爾獨奏會　受邀前往歐洲仍想「回到台灣」

▲來自維也納的鋼琴家穆貝爾舉行獨奏會。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

來自維也納的鋼琴家穆貝爾近期在高雄、台北舉行《幻想－藝術家一生的插曲》，吸引許多樂迷前欣賞。穆貝爾10多年前來到台灣，就愛上這個地方而長住，即使受邀前往芬蘭、義大利演出，甚至是回到家鄉奧地利，但他最終仍回到台灣。此次以「幻想」為題，結合台灣、奧地利、德國、法國的樂曲，變化多端的詮釋，帶給大家難忘的音樂饗宴。

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▲此次以「幻想」為題，結合台灣、奧地利、德國、法國的樂曲，變化多端的詮釋。（圖／主辦提供）

穆貝爾曾經被樂評稱讚技巧變化多端，從豐滿密集的和弦，燦爛流暢的琶音，到細膩敏感的觸鍵，都讓聆聽者為之傾倒。他在演奏時所營造出的多面夢幻情境，「時而寧靜、進入低谷，時而澎派磅礡」，帶領著聽眾探索自己的內心世界。

而穆貝爾私底下也是一個帶著靦腆、憨厚，帶著赤子之心的「老男孩」，熱愛創新、現代的他，目前定居在台中，除了從事音樂教育、發表演奏會，也和不同的藝術領域團體合作，並結合台灣特有的原住民音樂作品進行創作。教學時，他是一位對音樂風格、品味執著的老師，最喜歡跟熱情、好奇的學生一起研究、探索作品的特色。穆貝爾認為，即使是耳熟能詳的曲子，每一次也都能找到新的特色。

▲穆貝爾認為，即使是耳熟能詳的曲子，每一次也都能找到新的特色。

而在表演時，穆貝爾則希望聽眾可以跟他一起進入樂曲的世界，一起領略裡面的故事。他更期待聽眾能夠敞開心接受新的、未聽過的音樂，認識比較現代的作品。

這次穆貝爾以「幻想」為題，結合台灣、奧地利、德國、法國的樂曲，將不同國度的作曲家天馬行空的音樂，以他細膩、精緻優雅的琴音、對樂曲變化多端的重新詮釋，帶給大家一場難忘的音樂饗宴。先前在高雄、台北場受到熱烈迴響後，3月4日在台中丰二三晨露廳、3月11日在台南夢想田音樂館演出。

▼鋼琴家穆貝爾獨奏會。（圖／主辦提供）