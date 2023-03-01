車頭燈溢奶！重機女神超性感　本尊曝光「驚為天人」

▲正妹的網美照，通常擁有高挑火辣身材。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸近年來興起「正妹市場」，不少女生紛紛投入相關產業，當起小模或網美進行廣告拍攝。不過由於現代科技技術的進步，很多照片也變成了「照騙」，見到本尊，正妹都不正妹了。

近日微博網友就分享一組照片，這名「重機女神」的照片都非常性感，無論是容貌還是身材都相當姣好。不過鏡頭下的「重機女神」，本尊曝光後完全「現形」，正妹不再是正妹，打回最原始「正常的妹」。

先前大陸警方就破獲多起網戀詐騙事件，不少「正妹」實際上根本是恐龍妹，甚至還有男人假扮，但還是有不少純情男相信「照騙為真」。另外也有不少網友發現，不少網美只要關掉濾鏡，基本上就是「50歲大媽」，只能說拜現代科技之賜修圖，大媽變仙女早已見怪不怪。

▲鏡頭下的重機女神。（翻自微博）

▲未修圖的重機女神。（翻自微博）