華興資本創辦人包凡失聯多日　董事會證實：正配合中國有關機關調查

▲華興資本創辦人包凡。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

華興資本控股集團創辦人、董事長包凡在2月上旬被指稱行蹤成迷，已多日未在辦公室和其他公開場合出現，另有香港市場人士稱，確實無法與包凡取得聯繫。對此，華興資本控股昨（26）日晚間公告，自2月16日以來，該公司一直嘗試聯繫並確認包凡的情況。董事會已獲悉，包凡目前正配合中國有關機關的調查。

《澎湃新聞》報導，華興資本控股董事會重申，該集團（華興資本控股與其附屬公司）目前的業務及運營維持正常。如任何中國有關機關要求該公司依法進行配合，該公司將配合調查。

公開資訊顯示，包凡現年52歲，曾任投資銀行家，於1994年7月至2000年5月先後於摩根史坦利擔任分析師及瑞士信貸擔任經理；2000年10月至2004年10月間，擔任AsiaInfo Holdings, Inc.的首席戰略官，該公司是一家中國資訊技術及軟體服務供應商，並曾於納斯達克上市；2005年12月，創辦華興資本集團。

包凡為大陸投資圈頗負盛名的大佬，此前還曾因為參與滴滴和快的、美團和大眾點評、58同城和趕集網等幾項重要的合併案，一時聲名大噪。

至於包凡最後一次公開現身則是在2022年12月初的的「2022未來科學大獎頒獎典禮」上，此後便消聲匿跡，連辦公室也未看見其身影，因而引起外界諸多揣測。

