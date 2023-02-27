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蔡天鳳碎屍案導火線「死者出資、前公公掛名」 「2.6億豪宅」歸誰？　

▲蔡天鳳遭殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳、鄺男哥哥IG）

▲港名媛蔡天鳳遭殺害碎屍。（圖／翻攝自蔡天鳳、鄺男哥哥IG）

文／香港01

名媛蔡天鳳（Abby Choi）遭碎屍案，其前夫鄺港智（Alex）一家被捕。有指事件的導火線為加多利山的豪宅物業。該物業由蔡天鳳三年多前斥7,000多萬元港幣（約2.7億元新台幣）購入，由前家翁、鄺父名義持有，並一直供前夫一家居住。那最終此豪宅業權會落入誰手？

▲KADOORIA低樓層房型。（圖／翻攝中原地產）

▲KADOORIA低樓層房型。（圖／翻攝中原地產，下同）

涉事的何文田加多利山KADOORIA低層單位，於2019年7月斥資約7,280萬元（港幣）成交，呎價約4萬元（港幣），註冊業主為蔡天鳳的前家翁、即鄺父。單位同年10月已付清樓價，無按揭紀錄。單位實用面積1,820平方呎，四房三套房設計，裝修豪華。單位近月以6,800萬元港幣（約2.6億元新台幣）放售，較買入價低480萬元（港幣）。

▲KADOORIA低樓層房型。（圖／翻攝中原地產）

有指單位由蔡女斥資買入、鄺父為「掛名業主」。現時前夫鄺氏一家四口已被拘捕。

物業的法定或名義擁有人、又稱「紙上業主」，即物業買賣文件上的名字。在法律上，物業的名義擁有人不一定是權益擁有人。很多時，權益擁有人通常是支付真金白銀購入物業的人，並以「歸復信託」（resulting trust）形式供法定業主持有物業。

▲KADOORIA低樓層房型。（圖／翻攝中原地產）

律師謝天良接受《香港01》訪問時表示，若然有足夠證據顯示蔡女當初購買物業時，是用歸復信託（resulting trust）形式讓家翁持有物業，而蔡女亦沒有表明有意放棄擁有該物業的權益，則可假定蔡女有意保留其權益。此情况下，即使物業由前家翁名義登記，法律上也不能獲得物業任何權益。

謝天良又指，假如蔡女本身未有立遺囑，現任丈夫又未有註冊，子女又未滿21歲，一般情況下，蔡女的父母可以申請作為其女兒的遺產管理人，申辦遺產管理書，並提供當日出資購入此物業的證明，例如銀行紀錄等，向法院入稟提出訴訟，由法院決定此住宅物業權益歸屬哪一方。

不過，另一個情況是，若然前家翁有足夠證據證明物業是蔡女饋贈、而非信託，「一早講好，層樓畀我（前家翁）」，或有證據證明蔡女無意擁有物業的權益，或沒有足夠證據顯示其只是「掛名」業主，那前家翁即使涉嫌謀殺、甚或被定罪，也有可能可繼續擁有該豪宅的業權。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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