從起床到入睡都講究：MEの冬季送暖匠心對策

▲三菱電機(Mitsubishi Electric) 匠心，打造真感情的風。

圖、文／三菱電機提供

寒冷的冬季，有許多與家人歡聚的暖心時節，心暖了，但體感的暖有照顧到嗎？事實上，想讓居家環境舒適怡人，不能只是門窗緊閉開暖氣，尤其多人團聚的室內空間，更應該避免空氣不流通所帶來的負面影響。別擔心，ME今天就要為各位介紹，讓全家從早到晚都能健康暖烘烘的居家對策。

一、起床換氣好清新｜全熱交換器

冬天睡覺時，很多人總喜歡緊閉門窗，但整晚累積下來的二氧化碳讓人早上起床容易頭昏腦脹、精神不濟。難道只能在悶了整晚的二氧化碳、或鼓起勇氣開窗吹冷風之間做選擇嗎？

這時候就需要全熱交換器將 家中廢氣迅速排出 ：三菱電機全球首創Lossnay全熱交換器，即使不開窗也能將「室內汙濁廢氣」排出並同時引入「室外新鮮空氣」。特殊熱交換核心技術，採用特殊紙材達到高效熱能交換，能避免空調暖氣能源的浪費，確保引入的室內冷空氣能維持在適宜溫度，避免人員受寒。

二、入浴暖房好貼心｜浴室換氣暖風機

第二名想到就會冷起雞皮疙瘩的，就是脫光光準備入浴的瞬間吧！ME必須嚴肅的說，這個時刻可不能大意，尤其家中有長輩的家庭，更要注意入浴前後因溫差過大造成血管的急速收縮。

為了在寒冬中也能感受暖和舒適的沐浴體驗，ME匠心帶來三菱電機浴室換氣暖風機， 超廣角3D百葉設計 ，能夠達到快速且全面的浴室暖房。另提供 乾燥模式 ，不再怕冬天洗完澡後的浴室陰冷、溼答答，除了預防發霉，如果有在浴室晾貼身衣物的習慣，也能達到乾衣效果喔。

三、就寢加溫好入眠｜烘被機

潮濕冬季造成棉被厚重冰冷的感覺光想就難受，美好的一天，就該收尾在鑽入暖暖被窩的幸福感！想讓全家大小都能舒適就寢，不妨準備一台三菱電機烘被機，日本製造的匠心堅持，確保各種質料的寢具都能安心使用。

該不會以為烘被機只有冬天派得上用場？太小看ME了！ME製造的烘被機不只能烘棉被，衣物與鞋靴等各種家用品都能使用，從溼冷冬季橫跨到梅雨季、甚至塵蟎猖狂的秋初都能達到烘乾除蟎效果，是日本家庭全年必備家電，在潮濕的台灣更有發揮空間呢！

MEの的全天控溫對策，全家人身暖心也暖

與家人相聚的冬季時刻，多一點用心巧思，能讓全家大小健康又暖心，有什麼比這更值得呢？抱持對人的關心，以及對於居家空氣品質的堅持，就是ME的匠心之道呀。希望大家都能擁有美好的暖冬體驗，也預祝各位新年快樂！



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ME是三菱電機空調（Mitsubishi Electric）的職人ME桑，關於空調的疑難雜症，歡迎加LINE讓ME親自為你解答！

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