快速道路塞爆！12輛重機「借過」衝路肩　43秒片惹怒全場：老鼠屎

記者朱祖儀／綜合報導

出門有時候遇到車潮，難免會塞在路上，但看到這幕會生氣嗎？近日一名貨車司機開在快速道路上，發現因為車潮眾多，導致車子只能塞在一起，可是這時突然有12輛重機從路肩搶快通過。影片曝光後不少人大罵，「就是有這些老鼠屎」，也有人說「送他檢舉啦，看他下次還敢不敢」。

▲好幾輛重機騎上路肩。（圖／翻攝自Facebook／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書粉絲團「八卦村」近日上傳一段影片，看到一輛貨車塞在快速道路上，2排轎車幾乎都沒有辦法前進，宛如變成停車場一般，但突然間有一輛重型機車從路肩駛過，接著一輛接著一輛，短短43秒影片竟有12輛重機搶快通過路肩。貨車上的乘客見狀似乎也很驚訝，鏡頭明顯從旁邊移到前面，拍下當時的畫面並分享到網路上。

不少網友看到後紛紛怒批，「大部分的重機騎士素質真的不錯，就是一些老鼠屎害的！沒車時擋在路中間：我重機耶！塞車時亂鑽車縫：我機車耶！」「行駛路肩的部份不給過，會跟下匝道的車流有動線衝突」、「就是有幾個老鼠屎，所以國道還想開放重機嗎？現在的國道也經常塞，很難說他們不會鑽車縫或路肩」。

另外，也有人建議檢舉，「這不用多說，能檢舉的都送一送，要快速通關請付通關費，也不用戰車種，都是人的問題」、「快速道路走路肩直接檢舉，我騎車在快速公路也塞過，但是我完全不敢走路肩」、「檢舉下去就對了」。依「道路交通管理處罰條例」第33條及92條之規定，車輛若以群聚超速或怠速行駛、同車道併駛超車或未依規定使用路肩影響行車秩序，可處新台幣3千至6千元不等之罰鍰及違規記點之處分，並強制拖離。