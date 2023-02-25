王世堅像紅毛猩猩？　蔣萬安手抱baby猩猩笑回：牠比較秀氣

▲蔣萬安化身動物保育員。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安25日化身一日保育員，照顧人工哺育的紅毛猩猩寶寶「秀彩」，體會代理動物媽媽的辛勞。蔣笑說，也算是滿足了他可以抱抱小女生的心願，「秀彩」真的很可愛；至於民眾黨市議員黃瀞瑩曾說王世堅像紅毛猩猩？蔣說，沒有特別留意，不過因為「秀彩」是女生、比較秀氣，王世堅議員非常陽剛。

蔣萬安說，今天很高興來到台北市立動物園看秀彩，秀彩剛出生，現在大概8個月大左右，牠的媽媽過去都是由保育員撫養長大，所以一開始在協助配對的時候遇到一些困難，很謝謝園方很多專業的保育員，還有台大醫院、專業獸醫師協助下，終於讓媽媽可以配對成功生下秀彩。

蔣萬安說，謝謝動物園一直以來對動物保育的付出，而且在很多保育生物多樣性上得到很高的成果、國際肯定，未來在這部分會持續努力。

媒體問到，今天抱「秀彩」後，會不會想當四寶爸再拚一個女兒？蔣萬安說，今天也算是滿足了他可以抱抱小女生的心願，秀彩真的很可愛，大家可以看到不管是在餵奶或是換尿布，牠就是抓著人的身體。

蔣萬安說，紅毛猩猩跟人類非常接近，他查了一下，基因相似度高達96%，而且牠們非常聰明，看到很多網路上資料 說，其實牠們也有學習能力，當然能抱到女生小baby真的開心。

至於是否會覺得秀彩很像議員王世堅？蔣萬安說，沒有特別留意，不過秀彩是女生、比較秀氣，王世堅議員是非常陽剛，所以沒辦法相比。不過無論如何都很開心秀彩的誕生，也希望她可以平安健康快樂長大。