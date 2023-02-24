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日本超噁溫泉旅館「含菌量超標3700倍」　1年只換2次水

▲▼福岡縣筑紫野市的「二日市溫泉・大丸別莊」。（圖／翻攝自Google地圖）

▲福岡縣筑紫野市的「二日市溫泉・大丸別莊」。（圖／翻攝自Google地圖） 

記者林彥臣／綜合報導 

日本是許多台灣人出國旅遊的首選，享受溫泉文化更是常見的行程，不過卻有超噁溫泉旅館因為旅客造訪後罹患「退伍軍人病」，被抓到1年只換2次水，設施「退伍軍人菌」超標，二度檢查後，不但沒有改善，某些檢體的含菌量甚至超標3700倍。

綜合日媒報導，福岡縣筑紫野市的「二日市溫泉・大丸別莊」的溫泉旅館，去年8月因為有旅客造訪後罹患「退伍軍人病」，縣府檢查後發現溫泉設施「退伍軍人菌」超標2倍。

去年11月二度檢查「二日市溫泉・大丸別莊」情況不但沒有改善，還變得更糟，部分檢體還檢出「退伍軍人菌」超標3700倍。

根據當地法律規定，溫泉設施至少每周要「徹底換水」1次，但「二日市溫泉・大丸別莊」只在每年2次的休息日換水。縣府在隨後的調查中發現，業者至少從2019年起，就已存在相關違法的情況。

「二日市溫泉・大丸別莊」早在江戶時代1865年起就開始營業，昭和天皇也曾造訪過，是當地頗為有名的溫泉旅館。事件引起業界關注，當地政府正考慮予以處分。

退伍軍人病由「退伍軍人桿菌」引起，主要症狀為發燒、咳嗽、及胃腸道症狀，但免疫力較低患者可能會出現肺炎、神經損傷，甚至死亡。病菌好發在受汙染的水源，欠缺清潔和消毒的水池、浴缸、大型空調的冷卻水塔等。

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