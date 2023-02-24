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富商迎娶「央視當家女主持」！2年前身家超400億　近況超慘淪老賴

▲▼董卿丈夫密春雷被限制消費。（圖／翻攝自微博）

▲董卿丈夫密春雷被限制消費。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

據中國執行資訊公開網，上海市浦東新區人民法院近日發布限制消費令，限制覽海控股及覽海控股法定代表人密春雷不得實施高消費及非生活和工作必需的消費行為。密春雷另一個廣為人知的身分，則是大陸央視大咖女主播董卿的丈夫。

據《每日經濟新聞》報導，密春雷2003年創立覽海控股並擔任董事長，覽海控股是上海人壽保險股份有限公司（以下簡稱「上海人壽」）的第一大股東，密春雷自2015年3月出任上海人壽董事長。

密春雷是上海人，畢業於同濟大學，2003年創立覽海控股，此後叱吒商界多年，締造出了百億商業帝國。他掌舵的覽海系，作為資本市場有名的民營派系之一，業務橫跨保險、醫療、銀行、地產、汽車、融資租賃等領域。

這位上海崇明島走出的富豪，自2003年創辦覽海後長期低調，直到2012年，他和董卿的關係曝光，密春雷的財富事業、低調風格，成為輿論熱議。2021年的胡潤百富榜顯示，密春雷的財富超過100億元人民幣（約新台幣441億元）。2022年他曾「失聯」近半年時間，直至2022年7月才「現身」。

而此次向密春雷追債的東方富利國際有限公司來頭也不小。

據中遠海發官網，東方富利國際有限公司（以下簡稱「東方富利」），2011年5月11日成立於香港，註冊資本約24億港元。東方富利是中遠海運發展的全資子公司。作為航租外幣業務操作平台，東方富利目前主要開展美元船舶經營性租賃和融資性租賃業務。

中遠海運發展股份有限公司是中國遠洋海運集團有限公司所屬專門從事航運物流產融服務的公司，是中遠海運集團旗下核心產業之一。公司成立於1997年，總部設在上海，是一家在香港、上海兩地上市的公司，企業註冊資本人民幣135.86億元。截至2月23日收盤，中遠海發總市值達346.12億元。

而中國遠洋海運集團有限公司是由中國遠洋運輸（集團）總公司與中國海運（集團）總公司重組而成，總部設在上海，是大陸中央直接管理的特大型國有企業。

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