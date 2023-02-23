快訊／驚險畫面曝！轎車衝10m邊坡　落海前「排水溝卡車救命」

▲轎車失控滑落10米邊坡，駕駛命大毫髮無傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市萬里區台二線46.5公里往金山方向，今（23日）下午發生一起意外，37歲的洪姓男子駕駛，欲將車子駛離國聖埔涼亭停車處時，卻突然失控往前方衝，滑落約10公尺邊坡，車子就卡在排水溝上，僅差一步險落海。
新北市消防局16時31分獲報，派遣人車趕抵現場，男子命大毫髮無傷；警方針對駕駛進行酒測，酒測值為0，整起肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。
▲轎車失控滑落10米邊坡，駕駛命大毫髮無傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
記者郭世賢／新北報導
新北市萬里區台二線46.5公里往金山方向，今（23日）下午發生一起意外，37歲的洪姓男子駕駛，欲將車子駛離國聖埔涼亭停車處時，卻突然失控往前方衝，滑落約10公尺邊坡，車子就卡在排水溝上，僅差一步險落海。
新北市消防局16時31分獲報，派遣人車趕抵現場，男子命大毫髮無傷；警方針對駕駛進行酒測，酒測值為0，整起肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。
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