快訊／驚險畫面曝！轎車衝10m邊坡　落海前「排水溝卡車救命」

新北一名人妻發現開公司的丈夫偷吃女員工，兩人在開車外出時，趁停車等紅燈時不斷接吻，最後乾脆把車停在停車場激戰一番，整個性愛過程都被行車紀錄器錄下，讓人妻聽完崩潰對小三提告，求償120萬元。新北地院審理，認為小三侵害配偶權屬實，審酌她離職後成為知名品牌老闆等情狀，判她應賠償50萬元。