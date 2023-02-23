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俄烏戰爭周年　捷克繼續力挺：已援烏89輛戰車、近600億軍火

▲烏克蘭東部頓內茨克州前線城鎮巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲烏克蘭軍隊過去一年間，個人裝備與重武器裝備都因盟國援助而顯著提升。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭去年2月24日開打至今將滿周年，捷克總理菲亞拉（Petr Fiala）22日表示，去年該國已送出數以百計的重裝備軍武支援烏克蘭，包括89輛戰車，接下來會繼續支援基輔當局。

路透社報導，菲亞拉在波蘭首都華沙與美國總統拜登會晤後發言，表示去年軍援烏克蘭89輛戰車及其他重裝備的捷克，今年將繼續「撐烏克蘭」。拜登則矢言「捍衛北約的每一寸領土」，鞏固盟國的團結。

去年俄羅斯入侵烏克蘭，捷克是最早並且最積極支持烏克蘭的國家之一，菲亞拉說在國家和私人企業的合作下，捷克已運出226具戰鬥和裝甲步兵車輛，38門榴彈砲、33門多管火箭砲、6套防空系統語4架直升機。

▲領導5個黨團的反對派領袖費亞拉（Petr Fiala）正式被任命為捷克總理。（圖／路透）

▲菲亞拉表示捷克將會繼續軍援烏克蘭。（圖／路透）

菲亞拉表示在捷克的努力下，至今已援助烏克蘭數以百計的重裝備，還有超過100萬顆火箭彈、反坦克手榴彈、大口徑彈藥，總共價值約400億克朗（約新台幣547億元）。其中4分之1的軍火武器是從軍火庫中直接拉出來，其餘則是與廠商簽約生產。

捷克政府表明未來數個月，將軍援價值數百億克朗軍武給烏克蘭。菲亞拉說捷克政府能做到如此，不僅出於自身的努力，也感謝盟國給予的經濟支持，讓捷克軍隊能進一步現代化。

美國駐布拉格大使館上周表示，美方將提供2億美元（約新台幣61億元），供捷克軍隊升級和替換送出的裝備。作為國際交換計畫的一部分，捷克也收到來自德國的多輛豹2A4主戰坦克，該計畫是讓多國提供烏克蘭所需的軍援，同時換取其他國家給予更現代化的軍武裝備。

捷克也同意協助修復烏克蘭的裝甲車。北約東翼、接近俄烏戰爭前線的國家，也稱為「布加勒斯特九國」，領導人們和美國總統拜登於22日會面，會後發表聲明，「只要有需要，我們會繼續援助烏克蘭直到戰爭結束。」

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