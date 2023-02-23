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「他們使用奴工造艦」　美國海軍部長坦承：造艦能力跟不上解放軍

▲解放軍15式輕型坦克,山東艦,殲-16D,東風17導彈。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲美國海軍部長坦承，造艦能力跟不上解放軍，因為中國用奴工造艦。圖為中國國產航母山東艦。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）坦承，美軍的造艦能力比不上解放軍，因為他們使用奴工（slave labor）來造艦，創造了顯著的優勢，美方也必須升級艦隊作為回應。

根據CNN報導，戴杜羅在「華盛頓特區的國家新聞俱樂部」發表講話提到，「中國一直試圖侵犯其他國家的海洋主權和經濟福祉，包括我們在南海和其他地方的盟友。」

戴杜羅指出，「我們確實需要一支更強大的海軍，我們未來確實需要更多、更現代化的船艦，尤其是能夠應對這種威脅的船艦。」

▲▼美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍部長戴杜羅（Carlos Del Toro）。（圖／達志影像／美聯社）

戴杜羅話鋒一轉表示，「美國海軍造船廠的產量無法與中國造船廠匹敵，這與數量有關，他們有 13 個造船廠，在某些情況下，他們的造船廠的產能更大，個造船廠的產能比我們所有造船廠的總和還多。這構成了真正的威脅」

戴杜羅說，無論造船廠的數量有多少，他們都需要工人，中國在這方面擁有數量優勢，主要是因為他們不像美國，有勞動力法規等限制。

戴杜羅說，當失業率低於 4% 時，無論是想為餐館或造船廠找勞工，這都會成為一個真正的挑戰。

戴杜羅聲稱，「他們是一個共產主義國家，他們沒有自己必須遵守的法規，他們使用奴工勞動來建造他們的船隻，對吧，這不是我們應該做事的方式，但這正是我們要對抗的，所以確實代表了顯著的優勢。」

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