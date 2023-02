出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

生活中心/綜合報導

今年過年真的超幸福!疫情解封大家都急著出國玩或是安排各種輕旅行,從記者轉職Youtuber的關韶文關關在《關於旅的事》影片中,邀請空姐報報Emily來分享解封後出國的心得,從韓國玩回來的Emily驚呼「從Check in到落地變得好陌生」,近期去了日本、韓國、泰國的關韶文關關也認同「以前習慣的事情全都變了」,Emily的空服員好友跟她說「現在出國的班機都超爆滿!」可以感受到大家迫不及待想出國的心情,規劃國外旅行Emily提醒大家必須注意三件事!

旅遊注意事項1:了解各國入境最新規定

旅遊注意事項2:投保海外醫療保險

旅遊注意事項3:隨身必備防疫小物

Emily解釋在國外身體不舒服很麻煩,又怕海外醫療很貴,如果有投保醫療保險就可以放心去當地醫院就診,再來就是隨身必備酒精、乾洗手及口罩,飛機的液體不能超過100ml,酒精和乾洗手要用小瓶裝著,尤其在飛機上她一定會用不只一個口罩,只要覺得口罩濕掉或是戴起來不舒服立刻換新,關韶文超認同要多帶備用口罩,「我有一次睡覺睡起來,口罩裡全是口水,那天剛好沒有帶到備用口罩,整個人感覺很煩躁」,旅行很容易不舒服,Emily特別提醒常備藥品一定要備妥!

疫情過後人們對於感冒的雷達變靈敏,一點咳嗽就擔心自己是不是怎麽了,關韶文笑說自己的行李箱裡最重要的就是延長線、用過就丟的襪子、還有備用藥,他必帶「伏冒熱飲」,「有時候在飯店起床覺得很冷,開始有鼻塞、頭痛、咳嗽的感冒症狀,我會趕快用快煮壺煮熱水直接沖進去,熱熱喝快快好,讓自己快點回到比較正常的狀態,不然一整天出去玩心情都會不好」。

跑遍世界各地的Emily最怕身體有突發狀況,空服員的百寶藥袋有各式各樣流傳的保命仙丹!像伏冒加強錠就是空服員on duty必備,Emily說「像感冒症狀出現非常不舒服,我要立刻吃30分鐘就會很有感,不會影響工作狀態,也不會拖累同事」,她笑說「同事就不會白眼你,也不會被學姊討厭」!

很多人出國常忘了做防護準備,陳映庄醫師提醒旅客要先了解當地的疫情資訊做好自我防護,帶常備藥要清楚知道用藥名稱、功效、警語等重點,在旅遊過程中遇到感冒生病時才能正確使用藥物,關韶文覺得伏冒的包裝寫得很清楚,只是大大小小不同的包裝差別在哪裡?陳映庄醫師說明「伏冒加強錠、伏冒熱飲、伏冒鼻炎錠、伏冒治咳錠都有針對不同的症狀成分,有一點鼻塞、喉嚨痛的感冒症狀,可以喝伏冒熱飲來舒緩,咳嗽、頭痛、發燒、肌肉酸痛等症狀比較劇烈的情況下,可以使用伏冒加強錠或是伏冒日夜膜衣錠,如果感冒症狀已經快要好了,剩一點點咳嗽或流鼻水,可以分別使用伏冒治咳錠、伏冒綜合鼻炎錠」,服用相對應的藥更能快速緩解你的感冒症狀,也可以避免使用當地不熟悉的藥物,導致水土不服,對症下藥的常備藥一定要放到包包裡。





陳映庄醫師進一步說明「以伏冒加強錠而言,含有醫師常用處方成分*,與兩顆檸檬的維他命C,吃下去吃後,30分鐘快速緩解症狀,適合備著安心旅遊,如果服藥之後,症狀沒有緩解,反而更嚴重更不舒服,建議到當地醫院去做檢查,以免錯過黃金治療期」,超清楚使用說明讓Emily大讚「伏冒真的是旅行必備的安心神隊友,我每次準備行李,都會去康是美把伏冒加強錠、伏冒熱飲買齊」,現在在規劃小旅行的人,有醫師的提醒及前輩的見解,這些常備藥藥妝店就能買到,助你在旅行中玩得更盡興!

