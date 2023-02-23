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出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

▲▼出國,常備藥,伏冒。（圖／取自影片）

生活中心／綜合報導

今年過年真的超幸福！疫情解封大家都急著出國玩或是安排各種輕旅行，從記者轉職Youtuber的關韶文關關在《關於旅的事》影片中，邀請空姐報報Emily來分享解封後出國的心得，從韓國玩回來的Emily驚呼「從Check in到落地變得好陌生」，近期去了日本、韓國、泰國的關韶文關關也認同「以前習慣的事情全都變了」，Emily的空服員好友跟她說「現在出國的班機都超爆滿！」可以感受到大家迫不及待想出國的心情，規劃國外旅行Emily提醒大家必須注意三件事！

▲▼出國,常備藥,伏冒。（圖／取自影片）

旅遊注意事項1：了解各國入境最新規定

旅遊注意事項2：投保海外醫療保險

旅遊注意事項3：隨身必備防疫小物

Emily解釋在國外身體不舒服很麻煩，又怕海外醫療很貴，如果有投保醫療保險就可以放心去當地醫院就診，再來就是隨身必備酒精、乾洗手及口罩，飛機的液體不能超過100ml，酒精和乾洗手要用小瓶裝著，尤其在飛機上她一定會用不只一個口罩，只要覺得口罩濕掉或是戴起來不舒服立刻換新，關韶文超認同要多帶備用口罩，「我有一次睡覺睡起來，口罩裡全是口水，那天剛好沒有帶到備用口罩，整個人感覺很煩躁」，旅行很容易不舒服，Emily特別提醒常備藥品一定要備妥！

疫情過後人們對於感冒的雷達變靈敏，一點咳嗽就擔心自己是不是怎麽了，關韶文笑說自己的行李箱裡最重要的就是延長線、用過就丟的襪子、還有備用藥，他必帶「伏冒熱飲」，「有時候在飯店起床覺得很冷，開始有鼻塞、頭痛、咳嗽的感冒症狀，我會趕快用快煮壺煮熱水直接沖進去，熱熱喝快快好，讓自己快點回到比較正常的狀態，不然一整天出去玩心情都會不好」。

▲▼出國,常備藥,伏冒。（圖／取自影片）

跑遍世界各地的Emily最怕身體有突發狀況，空服員的百寶藥袋有各式各樣流傳的保命仙丹！像伏冒加強錠就是空服員on duty必備，Emily說「像感冒症狀出現非常不舒服，我要立刻吃30分鐘就會很有感，不會影響工作狀態，也不會拖累同事」，她笑說「同事就不會白眼你，也不會被學姊討厭」！

▲▼出國,常備藥,伏冒。（圖／取自影片）

很多人出國常忘了做防護準備，陳映庄醫師提醒旅客要先了解當地的疫情資訊做好自我防護，帶常備藥要清楚知道用藥名稱、功效、警語等重點，在旅遊過程中遇到感冒生病時才能正確使用藥物，關韶文覺得伏冒的包裝寫得很清楚，只是大大小小不同的包裝差別在哪裡？陳映庄醫師說明「伏冒加強錠、伏冒熱飲、伏冒鼻炎錠、伏冒治咳錠都有針對不同的症狀成分，有一點鼻塞、喉嚨痛的感冒症狀，可以喝伏冒熱飲來舒緩，咳嗽、頭痛、發燒、肌肉酸痛等症狀比較劇烈的情況下，可以使用伏冒加強錠或是伏冒日夜膜衣錠，如果感冒症狀已經快要好了，剩一點點咳嗽或流鼻水，可以分別使用伏冒治咳錠、伏冒綜合鼻炎錠」，服用相對應的藥更能快速緩解你的感冒症狀，也可以避免使用當地不熟悉的藥物，導致水土不服，對症下藥的常備藥一定要放到包包裡。

▲▼出國,常備藥,伏冒。（圖／取自影片）

▲▼出國,常備藥,伏冒。（圖／取自影片）

陳映庄醫師進一步說明「以伏冒加強錠而言，含有醫師常用處方成分*，與兩顆檸檬的維他命Ｃ，吃下去吃後，30分鐘快速緩解症狀，適合備著安心旅遊，如果服藥之後，症狀沒有緩解，反而更嚴重更不舒服，建議到當地醫院去做檢查，以免錯過黃金治療期」，超清楚使用說明讓Emily大讚「伏冒真的是旅行必備的安心神隊友，我每次準備行李，都會去康是美把伏冒加強錠、伏冒熱飲買齊」，現在在規劃小旅行的人，有醫師的提醒及前輩的見解，這些常備藥藥妝店就能買到，助你在旅行中玩得更盡興！

*乙醯胺酚(Acetaminophen)為醫院/診所常用止痛藥退燒成分。(寰宇藥品資料管理(IMS)2011台灣地區醫院 /診所開立之成分

如對產品有任何問題，請直接聯絡普拿疼伏冒消費者服務專線 0800-212259
本品為醫師藥師藥劑生指示/ 使用前請詳閱說明書警語及注意事項 /衛署藥輸字第023784 號、衛署藥製字第050881 號、衛署藥輸字第025297 號、衛署藥製字第051386 號、衛署藥製字第048683號、衛署藥輸字第023935 號/北市衛藥廣字第112020127 號 /英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 / 台北市忠孝西路一段66 號24 樓 /Trade marks owned or licensed by Haleon ©2023 Haleon or licensor PM-TW-PCF-23-00025

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