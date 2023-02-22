　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男子車禍亡！11年後竟「死而復生」　家屬驚：那當年被火化是誰

男子被確認車禍死亡竟在11年後復生。（圖／翻攝自抖音）

▲男子屍體被家屬送去殯儀館火化安葬。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

2021年大陸重慶一名男子周康羅走失後，家屬便急忙四處尋找他的下落，沒想到幾天後便有民眾在走失地點附近草叢中，發現一具面目全非的男屍，因體貌特徵相似周康羅，便被有關單位指認為其本人，並請家屬將其接回辦理後事，沒想到11年後周康羅的家屬竟向媒體表示，他們找到真正的周康羅本人了。

綜合陸媒報導，2021年周康羅從重慶的一間精神病院中脫逃，而家屬得知消息後也四處找尋他的下落，沒想到幾天後，就有民眾在醫院附近草叢中發現一具遭到車禍撞擊而面目全非的男屍，經過相關單位比對後，因體態特徵與周康羅相似，便要求其家人將他接回火化安葬。

沒想到11年後，周康羅的家人竟表示，他們找到「真正」的周康羅。根據周康羅的家人表示，當時周康羅被人找到，並送到了重慶忠縣救助管理站，隨後送往當地的民康醫院治病，而他們一家人得知這個消息後非常震驚，半信半疑地前往醫院求證。

而當一家人前往醫院後，看見周康羅骨瘦如材、神情恍惚，當周康羅看見家人後，很快地便認出他們，不過卻因為不明原因無法開口說話，不過識字的他緩慢地寫下每個人的名字，甚至更寫下其中一位家人的乳名，這也才讓家屬相信，原來周康羅根本沒死，這才是真正的周康羅。

周康羅看見家人後，很快就認出他們，還將他們的名字都寫下來。（圖／翻攝自抖音）

▲周康羅看見家人後，很快就認出他們，還將他們的名字都寫下來。（圖／翻攝自抖音）

而家屬也表示「雖然很離奇，但我們已經確認了，這個死而復生、失而復得的人，就是周康羅」。不過對此家屬也表示，如果是這樣，那11年前他們火化的人到底是誰，希望相關單位能出面解釋，而當地公安機關也表示，目前已經開始對這件事進行調查。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
被6.5噸重鏟雪車輾壓過後7周　鷹眼最新情況曝光
88萬現金弄丟了…76歲婦報警哭訴：是畢生積蓄　警翻15噸垃圾幫找回
台啤英熊助教GG了！進場追打球員還推裁判遭重罰40萬　火爆浪子黑歷史曝光

ET快訊
LIVE／王建民捲桃花劫！名醫出軌要他賠千萬　郭雪芙爆情斷王
快訊／被爆和王子分手　郭雪芙罕見動怒發聲
買樂透爽中6600萬！　幸運夫妻結局超淒涼
44檔被列「注意股」！　獨缺清淨海原因曝
拍照說缺蛋！炎亞綸「1比喻」反擊：我每天都吃
快訊／台美重大突破！　斷交後台灣外長首次進華府

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海團訪台北被設限　國台辦籲「儘快取消不合理限制」

陸弔唁團無法赴台　國台辦再強調「根本不涉及與陸委會往來」

極樂「遊艇女僕趴」一晚1.3萬！超兇辣妹真面目曝　警方已盯上

李大維盼海基、海協恢復聯繫　國台辦：堅持「九二共識」就可以！

全台鬧蛋荒！　國台辦：奉勸民進黨把台胞冷暖放在心上

男子車禍亡！11年後竟「死而復生」　家屬驚：那當年被火化是誰

國台辦稱夏立言訪陸是「重要交流」　願同國民黨高層加強往來

宋濤見新加坡外長維文　國台辦：向國際講清楚「推進統一」工作

國台辦：願加強協助台農漁產品輸陸　恢復「需要一些時間」

馬祖白沙黃岐線19日復航　「小三通」4條航線已全部重啟　

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

95歲拾荒嬤物品掉落卡鐵軌　4女冒險救人！網讚最美風景

日本妞鹽水蜂炮初體驗　原地遭炸狂尖叫：牙敗！

眾人貼紋身貼紙整酒醉友　她醒來傻眼：這X小啦？

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！　被問復合...她坦言：順其自然

二度酒駕女連撞野馬賓利　曝連喝12小時還找友頂罪

上海團訪台北被設限　國台辦籲「儘快取消不合理限制」

陸弔唁團無法赴台　國台辦再強調「根本不涉及與陸委會往來」

極樂「遊艇女僕趴」一晚1.3萬！超兇辣妹真面目曝　警方已盯上

李大維盼海基、海協恢復聯繫　國台辦：堅持「九二共識」就可以！

全台鬧蛋荒！　國台辦：奉勸民進黨把台胞冷暖放在心上

男子車禍亡！11年後竟「死而復生」　家屬驚：那當年被火化是誰

國台辦稱夏立言訪陸是「重要交流」　願同國民黨高層加強往來

宋濤見新加坡外長維文　國台辦：向國際講清楚「推進統一」工作

國台辦：願加強協助台農漁產品輸陸　恢復「需要一些時間」

馬祖白沙黃岐線19日復航　「小三通」4條航線已全部重啟　

105秒「3姿勢」射擊36發子彈　國軍「實戰化射擊訓練」適用1年兵

勞保破產倒數、召開國是會議？　許銘春：持續蒐集各界意見

民進黨今討論2024提名期程　綠黨團讚賴清德效率高：比普發現金還快

「有病！去吃藥」帥過頭轉戰短影音平台　狠嗆今年買房者

起司辣椒跟肉桂最推薦！道地「法國吉拿棒」香氣滿分、排隊不間斷

哆奇玩具訂單跳票出不了貨　玩家憂重演「GB事件」急退款：什麼時候收到錢

美媒轉發T1大亂鬥「驚訝」台啤助教揮拳　球迷標記歐尼爾來看

竹市4月婦女館增設夜間及假日臨托　提供安心托兒服務

屏東南州2婦人家中困苦　東港警出手轉介慈善團體相助

勞動部搬新家了！　許銘春：重新再出發、做勞工最堅強靠山

大陸熱門新聞

哥稱「妹沒繼承權」領光遺產　法官這樣判

「遊艇女僕趴」5正妹照曝光！竟是AI繪圖

未婚妻藏1年真正身分！婚禮當天驚知是嫂子他腿軟

男死亡11年復活　家屬驚：當年火化是誰？

24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭網路霸凌亡

名師演講「直接被轟下台」！學生搶麥嗆聲全場轟動

弄錯試管嬰兒　超扯醫院：人生要豁達

遊艇女僕趴一晚1.3萬！超兇辣妹被揭是大騙局

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

宋濤罕見「會見新加坡外長」

日本66%高端外籍人才來自陸　陸網：該反思

全台鬧蛋荒！國台辦奉勸民進黨

男子車禍亡！11年後竟復生　家屬：當年被火化是誰

國台辦：加強協助台農漁產品輸陸

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

快訊／上班上課注意！　大雨來了

豬肉「1部位少吃」！肉販曝「有肉瘤」：業內才知

全球最大規模「周休3日」試驗　結果出爐了

比星宇狂！興櫃股票清淨海漲逾8成　連2日熔斷

與人妻出遊、傳訊　法院判王建民免賠原因曝光

王子秘戀郭雪芙1年半切了！「2原因協議分手」

看護替爸爸口交　「忍2分就好這樣比較安分」

王建民衰捲桃花劫！　台南名醫控「介入婚姻」提告求償千萬

抱寶寶累到睡著！她一睜眼…「沒了呼吸心跳」當場崩潰

看似溫柔其實很難征服的3大星座

賴賴織織證實分手！交往16年「回到朋友關係」

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

【京都放閃動念嫁】日本直擊！與曹佑寧搭肩牽手祕遊清水寺　王淨「動念想嫁他」

郭台銘批民進黨搞不定蛋荒　炎亞綸1段話反擊

美國媒體人稱拜登驚吐「毀滅台灣計劃」　

更多

最夯影音

更多
回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑

回收嬤路邊撿衛生紙賠18萬　失主再求償359萬反被判刑
金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

金旻奎「從神變偶像」超脫序　舞台上喊：我不會跳舞..被抓去看醫生XD

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

12歲B-Girl「目標世界第一」　高難度地板動作連發帥翻網

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

肯拼漏網／「最強童顏」李佳穎40歲了！　眾星送驚喜「差點敗在點蠟燭」｜李佳穎 楊奇煜 PIZZALI feat.柏霖 Shawn尚融 張若凡 PINK FUN聖恩

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

講中文要「手巾」美國爸聽嘸　萌娃耐心比手畫腳媽笑翻XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面