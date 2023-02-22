男子車禍亡！11年後竟「死而復生」　家屬驚：那當年被火化是誰

▲男子屍體被家屬送去殯儀館火化安葬。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

2021年大陸重慶一名男子周康羅走失後，家屬便急忙四處尋找他的下落，沒想到幾天後便有民眾在走失地點附近草叢中，發現一具面目全非的男屍，因體貌特徵相似周康羅，便被有關單位指認為其本人，並請家屬將其接回辦理後事，沒想到11年後周康羅的家屬竟向媒體表示，他們找到真正的周康羅本人了。

綜合陸媒報導，2021年周康羅從重慶的一間精神病院中脫逃，而家屬得知消息後也四處找尋他的下落，沒想到幾天後，就有民眾在醫院附近草叢中發現一具遭到車禍撞擊而面目全非的男屍，經過相關單位比對後，因體態特徵與周康羅相似，便要求其家人將他接回火化安葬。

沒想到11年後，周康羅的家人竟表示，他們找到「真正」的周康羅。根據周康羅的家人表示，當時周康羅被人找到，並送到了重慶忠縣救助管理站，隨後送往當地的民康醫院治病，而他們一家人得知這個消息後非常震驚，半信半疑地前往醫院求證。

而當一家人前往醫院後，看見周康羅骨瘦如材、神情恍惚，當周康羅看見家人後，很快地便認出他們，不過卻因為不明原因無法開口說話，不過識字的他緩慢地寫下每個人的名字，甚至更寫下其中一位家人的乳名，這也才讓家屬相信，原來周康羅根本沒死，這才是真正的周康羅。

▲周康羅看見家人後，很快就認出他們，還將他們的名字都寫下來。（圖／翻攝自抖音）

而家屬也表示「雖然很離奇，但我們已經確認了，這個死而復生、失而復得的人，就是周康羅」。不過對此家屬也表示，如果是這樣，那11年前他們火化的人到底是誰，希望相關單位能出面解釋，而當地公安機關也表示，目前已經開始對這件事進行調查。

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