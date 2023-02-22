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弘仁會「把富商當豬仔」勒贖800萬　超低級手法曝光

弘仁會近來傳出撈金新手法，鎖定富商豬仔押人毆打勒贖，甚至拿出骰子，企圖將贖金硬掰成賭金。（示意圖／本刊繪圖組）

▲弘仁會近來傳出撈金新手法，鎖定富商豬仔押人毆打勒贖，甚至拿出骰子，企圖將贖金硬掰成賭金。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

台灣黑幫號稱「最派」的竹聯幫仁堂弘仁會，近來傳出有撈金新手法，鎖定多金肥羊富商將其誘騙至民宅，再毆打虐待且錄影存證進行勒贖，獲釋前弘仁會會眾故意在被害人面前擺上骰子等物品，拍照存證製造「賭博賭輸，還賭金」的假象。警方獲報後展開追查，目前已鎖定「阿文」等10多名弘仁會分子，循線逮人。

據了解，其中一位被害人A先生為酒店股東，今年一月中旬年節期間他接到一位合夥人電話，表示兩人投資的小生意獲利頗豐，要求他到大安路一處民宅內碰面拿紅利，A先生不疑有他單獨赴約，未料，這根本是個圈套。

A先生一進屋馬上驚覺大事不妙，屋裡10多名手拿棍棒的弘仁會「年輕人」目露凶光將他團團圍住，一群人上前將A先生痛扁一頓，期間一旁還有人專門持手機拍照、錄影，將整起毒打K人過程通通錄下。A先生質問「明明沒有債務糾紛，為何如此」，對方才停手，直接表態要求「拿800萬現金才放人」。

據了解，弘仁會分子鎖定到酒店出手闊綽的富商，以投資小額生意親近混熟後，探底經濟實力後，將對方列為豬仔團人選。（示意圖／本刊資料照）

▲據了解，弘仁會分子鎖定到酒店出手闊綽的富商，以投資小額生意親近混熟後，探底經濟實力後，將對方列為豬仔團人選。

眼看對方開出價碼，用錢買命換自由，不過，礙於年節期間銀行幾乎都休息，A先生動員親友東奔西走湊錢，勉強籌出400萬元，與弘仁會成員幾經交涉後，好不容易談妥以400萬放人，但獲釋前一刻，黑幫成員們在A先生面前放上碗公和骰子，大搖大擺拍下照片，刻意營造A先生到私人賭場賭博、欠債還錢，企圖避免「押人勒贖」刑責，合理化整起事件；不僅如此，弘仁會幫眾超囂張嗆聲「不要以為輩分高，我們就不會找上你」、「最好乖乖聽話，被打的影片一旦流出去，看你怎麼在社會『站起』！」

事後，A先生報警抓人，員警拿出黑幫口卡要求指認，確認押人的10多名男子全是弘仁會成員，也才知道被弘仁會盯上的豬仔富商，以同樣手法勒贖拿錢換命的不只A先生1人。

據了解，用電話將A先生誘騙出來的合夥人就是弘仁會外圍份子，這些人常會流連在酒店等地，專門觀察給小費出手闊綽的富商，再以小額投資等名義接近混熟，實則試探的富商實力，後續成為押人勒贖名單一員。知情人士指出「這種富商豬仔團根本看有錢人衰尾，黑幫撈金手法比土匪還土匪！」

警方表示已獲報並展開追查，據了解，受害富商不只一人，已鎖定「阿文」等涉案的一干弘仁會成員，正深入追緝中。

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