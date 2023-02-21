中國外交部譴責美國：不斷散播「中方供俄武器」虛假訊息

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）示警中國考慮提供「致命性武器」給俄羅斯。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國國務卿布林肯近日表示，中國知道如果向俄羅斯提供致命性支援，將面臨的後果。中國外交部在21日的例行記者會上對此回應表示，美方不斷散佈「中方提供武器」的虛假信息，居心何在？

發言人汪文斌表示，美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，昨天美方還宣布再向烏克蘭提供5億美元的軍事援助，美方現在卻不斷的散佈「中方提供武器」的虛假信息，居心何在？美方口口聲聲要維護和平，實際上卻大發戰爭財。

汪文斌說，美國的軍工企業從烏克蘭戰場賺得盆滿缽滿，良心何在？美方曾在阿富汗推行「要戰鬥到最後一個阿富汗人」的政策，難道今天還要讓烏克蘭戰鬥到最後一個烏克蘭人嗎？

▲中國外交部發言人汪文斌譴責美國，不斷散播「中方供俄武器」虛假訊息。（圖／達志影像／newscom）

汪文斌表示，事實早已撕下了美國「和平捍衛者」的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目。

汪文斌強調，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情，「我們從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓」，美方應當切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情，和中方一樣，真正致力於勸和促談。