基隆「崆茶屋」試營運限定開放！白天品茶賞鷹　夜晚變身山中酒吧

▲基隆新景點「崆茶屋」試營運。（圖／基隆市文化基金會提供）

記者林育綾／基隆報導

基隆新景點「崆茶屋」在先前曝光時就吸引許多網友目光，如今將於2月25日至4月2日每個週末限定開放！白天是「日光茶屋」，可以品味五感體驗的自然茶席風味，還能順遊一旁的「基隆塔」，從高空俯瞰基隆山海、欣賞老鷹飛翔；夜間變身「夜光山吧」以各式琴酒融入基隆在地滋味。

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▲基隆新景點「崆茶屋」試營運，白天可體驗聞香品茗的自然茶席。（圖／記者林育綾攝）



「崆茶屋」由基隆市文化局策劃空間，財團法人基隆市文化基金會邀請策展人王騰崇及其團隊策劃，以串連山海，承裝自然感覺的空間作發想，將空間命名為「崆」的茶屋概念，源於基隆是防空「洞」密度最高的城市。

▲「崆茶屋」空間策展，由曾擔任優人神鼓執行長等大型劇場製作經驗策展人王騰崇及團隊策劃。（圖／記者林育綾攝）

▲「崆茶屋」位於基隆塔旁，可俯瞰基隆山海。（圖／記者林育綾攝）

而茶屋空間內，也作為地景的空間延伸。策展團隊花費2週的時間，在基隆山中進行大自然採集工作，找尋在地不易被注意的山陰植物、原始木物進行現地創作，包括小毛蕨、台灣山蘇花等12種基隆植物，讓自然力在此流動，並使空間回歸原始的根本。

▲茶屋空間內，披上蔓生在基隆的原生植物，作為地景的延伸。（圖／記者林育綾攝）

王騰崇說，「崆茶屋」位於基隆塔延伸進希望之丘的重要支點，在這裡能以50米高和黑鳶一起飛翔的高度，重新看見基隆山海在城市裡的關係。白天藉由茶文化工作者鄭智元主理的「日光茶屋」，讓聞香品茗的自然茶席，打開五感體驗；而當夜幕低垂，則幻化成由大稻埕聞名的琴酒專業酒吧「發琴吧 Ginspiration」營運，變身成基隆夜間山海景觀「夜光山吧」。

▲▼白天藉由茶文化工作者鄭智元主理的「日光茶屋」，讓聞香品茗的自然茶席，打開五感體驗。（圖／記者林育綾攝）

王騰崇提到，這次夜光山吧還特別邀請到高雄人氣酒吧「灣兜 The Wan-Daw」創辦人、人稱寶哥的資深調酒師黃龍輝進行客座，量身特調兩杯獨一無二的調酒。第一杯為象徵「基隆自然原始感」的 Gin Tonic 調酒，透過最耀眼而清新的綠色草本植物，讓心回歸純粹，感受清爽而無負擔的自己。第二杯則為 Martini 調酒「崆語．山林」，藉由優雅細緻的花香感受，讓人沉浸與沉澱在基隆的山林裡。

▲▼基隆新景點「崆茶屋」試營運。（圖／基隆市文化基金會提供）

「崆茶屋」試營運將從2月25日～4月2日每個週末限定開放，報名將採線上報名，相關資訊可在基隆市文化基金會、基隆市文化局臉書粉絲團公布。

▲基隆新景點「崆茶屋」試營運。（圖／基隆市文化基金會提供）