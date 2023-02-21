汐止運動場驚現一排「神秘石柱」！在地人起底：為擋煞　他解答了

▲汐止運動場外一排「神秘石柱」引發討論。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團，下同）

網搜小組／閔文昱報導

新北汐止運動場不少汐止人會去運動、散步的好去處。不過，有網友近日發現，汐止運動場外有一排作用不明的柱子，引發不少在地人猜測是「墳場鎮煞」、「紀錄雨量」、「捷運遺址」等。對此，新北市議員廖先翔也出面揭露真相了。

一名網友在臉書社團「汐止集團」PO出照片，只見汐止運動場外矗立了9根灰色柱子，不過光從外觀上無法看出有任何功能，讓他不禁好奇「搬來汐止已經快10年了，一直對運動場這幾根柱子有點疑問？想問問老汐止人，這幾根柱子的作用是？古蹟還是？先感謝大家的回覆～一直蠻想知道的。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友發揮創意，紛紛留言「以前有個聖殿，是希臘眾神在台的休息處，但他們覺得汐止太濕、交通又差，之前還常淹水，直接放棄這裡，經久失修，剩下幾個柱子」、「據傳洪秀柱之前任教於秀峰國中，對面公園內『秀柱』以茲紀念」、「之前為墳場，石柱做為石敢當擋煞」、「以前的汐止捷運遺址」、「古時候紀錄汐止淹水丈量用的刻度柱」。

貼文也釣出議員廖先翔出面解答，表示「請公所同仁查過，是造景而已沒錯」，不過此說法也被網友質疑「公所同仁不專業，知其然不知其所以然，這造景當初是有意義的啊。」對此，他則回應，「調閱當初的文件是沒有找到代表的意涵，當然若有人能補充是最好的。」

▼廖先翔解答石柱作用。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）