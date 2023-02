澤倫斯基多次邀請！拜登首度出訪基輔　推特發文：力挺烏克蘭

▲美國總統拜登20日訪問烏克蘭與總統澤倫斯基見面。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統拜登20日突襲訪問烏克蘭,與總統澤倫斯基見面。CNN指出,澤倫斯基數月前就已邀請拜登訪問基輔,且多次進行邀請,認為美國領導人近距離觀察情勢很重要。

拜登稍早在推特發文表示,「在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭一周年即將到來之時,我在基輔會見澤倫斯基總統,重申我們對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定承諾」。

As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.