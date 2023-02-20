澤倫斯基多次邀請！拜登首度出訪基輔　推特發文：力挺烏克蘭

▲美國總統拜登20日訪問烏克蘭與總統澤倫斯基見面。（圖／路透）
記者詹雅婷／綜合報導
美國總統拜登20日突襲訪問烏克蘭，與總統澤倫斯基見面。CNN指出，澤倫斯基數月前就已邀請拜登訪問基輔，且多次進行邀請，認為美國領導人近距離觀察情勢很重要。
拜登稍早在推特發文表示，「在俄羅斯野蠻入侵烏克蘭一周年即將到來之時，我在基輔會見澤倫斯基總統，重申我們對烏克蘭民主、主權、領土完整的堅定承諾」。
As we approach the anniversary of Russia’s brutal invasion of Ukraine, I'm in Kyiv today to meet with President Zelenskyy and reaffirm our unwavering commitment to Ukraine’s democracy, sovereignty, and territorial integrity.— President Biden (@POTUS) February 20, 2023
澤倫斯基上周表示，對拜登出訪烏克蘭的邀請仍持開放態度。他15日說，「我們邀請了總統，我認為他會很高興訪問烏克蘭，如果他有這個機會的話，這將是支持我國的重要訊號」。澤倫斯基去年12月訪問美國華府，在白宮橢圓形辦公室會見拜登，並在國會參眾兩院聯席會議發表談話。這是他自俄烏開戰以來的首度出訪。
另外，拜登和澤倫斯基發表聯合談話中透露，本周將宣布新一波價值5億美元的對烏軍援，包括火砲彈藥、標槍和榴彈砲等更多軍備。澤倫斯基則表示，和拜登談及長程武器，「以及過去沒有提供但未來可能提供的武器」。
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