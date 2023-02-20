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4月嬰僅3.5公斤渾身傷慘死　父母辯：狗咬的...走後門躲媒體

▲▼ 男嬰遭虐死亡。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北市4月大男嬰疑遭父母虐待死亡，夫妻開庭為躲避媒體竟企圖走管制後門離開。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市4個月大男嬰疑遭虐待致死，經解剖發現顱骨骨折且全身陳舊性傷，甚至有刀傷，其雙親被依家暴致死罪起訴。今(20日)士院首開庭，2人均否認犯行，男嬰父指出，1家4口住套房，自己是販賣熟雞肉，營業額70萬，兒子的傷是家中狗造成，嫩妻則稱孩子活動力強沒異狀，庭後夫妻倆竟走管制後門企圖躲避媒體拍攝。

今開庭，男嬰父（35歲）否認犯罪，指出2022年6月6日他發現兒子趴睡在床上，背部冷冷，立刻告訴妻子，撥打119進行互動急救邊等救護車，兒子傷勢是家中養的臘腸狗所咬，骨折也是解剖後才知道，平時抱都沒有異狀，也有買兒童圍欄隔離兒子與狗狗。

男嬰父表示，自己在菜市場賣熟雞肉約5年，1個月營業額為70萬，淨收利3成，月收20萬元，1家4口住在1房1廳1衛房子內，沒有負債或貸款。

男嬰母（25歲）指出，她當家庭主婦照顧大女兒及兒子，否認犯行，表示兒子是37周又1天生下，生下時體重2500克，當時醫生或護理人員也沒有說孩子有任何異狀，家中狗狗咬傷兒子後也有擦藥，一直到兒子死掉後才知道有骨折。她哽咽指出，兒子是個高需求寶寶，奶粉品牌與餵養方式都與大女兒都一樣，但兒子喝奶狀況不是那麼好，因此去世時體重才3500公克。

由於夫妻倆委任律師為同一法律事務所，又否認犯行，法官當庭提醒是否有違反律師倫理第31條；律師指出，會與當事人討論後具狀表示意見，最後法官也要求男嬰母下次開庭攜帶寶寶手冊，全案諭知4月11日開庭。

庭後，夫妻倆見媒體不願走出法院，其委任律師透過法院內駐點的律師公會，以門禁卡開後門想讓夫妻倆趁隙離開，媒體發現後，上前詢問為何可以讓被告走後門，1名女子自稱律師公會人員當場嗆「我不能讓我的律師走嗎？你們是誰？」口氣相當差，甚至將人一度帶往2樓，不讓媒體拍攝；後來夫妻解釋「家中有90多歲阿公，看到報導怕他身體不好」，男嬰母則淚眼汪汪向記者道歉。

檢方當時發現，男嬰相驗後發現，他因顱骨骨折、硬腦膜下腔大出血，造成中樞神經衰竭死亡。檢方還另外在男嬰的背部、胸前、四肢、腳指甲等處發現有疑似燙傷、刮挫傷等，甚至在腳底、胸前、屁股靠睪丸處、食指等出現刀割傷勢，足以證明男嬰傷勢是遭虐待，絕非是狗狗所造成。

且經調查也發現，男嬰父親曾被通報家暴，過去還曾有掐脖、用力抱住男嬰，導致男嬰難以呼吸的行為，檢方因此認定男嬰父母犯行，偵結後，依法將2人提起公訴，並建請法院加重其刑。
 

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