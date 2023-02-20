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社會 社會焦點 保障人權

「台灣出現大量非自殺浮屍」　臉書PO驚悚文！法官不罰理由曝

▲工作，辦公室，打電腦，壓力，上班族，勞工，員工。（圖／pakutaso）

▲高雄張男在臉書貼不實訊息，指「台灣四處出現的大量奇怪浮屍」，被警方移送法辦。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄張姓男子在臉書張貼「近2年來台灣四處出現的大量奇怪浮屍，並非自殺」等文字，被警方依違反社會秩序維護法移送法辦。高雄簡易庭認為，張男的用意是想提醒親友小心詐騙，主觀上並無故意散布不實內容，最後裁定不罰。

去年爆出國人到柬埔寨打工淪豬仔引發關注，網路上也出現有人冠名《新加坡聯合早報》，散步不實訊息指稱「11月15日新加坡聯合早報表示，台版柬埔寨囚人與殺人模式，可能已經有超1.5 萬台灣人遇害，近2年來台灣四處出現的大量奇怪浮屍，並非自殺」。

張姓男子於去年11月18日，將這段不實內容和連結影片張貼在臉書上，警方獲報認為他散布謠言，造成公眾恐慌，依違反社會秩序維護法移送法辦。

法官審理認為，張男因在YOUTUBE上看到相關評論影片，所以引用該則影片標題文字，用意是想提醒親友小心詐騙，雖內容確有部分不實，但當時正值警方偵辦柬埔寨詐騙擄人、求職詐騙虐囚後涉拘禁致死等案件，台灣溪畔海面也偶有發現浮屍等新聞，難認張男明知該內容不實，還故意散佈，且觀看者也可自行判斷是非，尚未影響公共安寧，裁定張男不罰。

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