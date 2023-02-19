2任指揮官遭批「錯失壓低新冠死亡機會」　羅一鈞曝致死率：在國際算低

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）



記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎延燒近3年，目前為止台灣新冠總死亡數已超過1.7萬人。台大公衛教授詹長權在臉書直言，第一任指揮官陳時中和第二任指揮官王必勝不聽建言，讓台灣防疫失去可能壓低Omicron死亡率的先機。對此，指揮中心發言人羅一鈞回應，台灣在國際上的染疫致死率其實算是比較低的。

詹長權在臉書寫道，新冠肺炎流行到2023年2月18日為止，台灣新冠總死亡數為17,452人，其中從2022年5月到2023年2月18日為止接近10個月的Omicron流行期間的Omicron新冠總死亡數是16587人，每個月的Omicron新冠死亡數都高於900人，單月最高Omicron新冠死亡人數是2022年6月的4,396人。

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根據數據顯示，台灣新冠累積總死亡數在第一任指揮官指揮期間是8,031人，在第二任指揮官到2023年2月18日為止的指揮期間是9,421人。2022年一整年台灣Omicron新冠總死亡數是14,388人，高死亡數讓新冠肺炎成為2022年台灣前十大死因之一。

針對死亡情況，詹長權說「當時呼籲政府加強分析本土數據找原因，且指出降低死亡數是現階段防疫的關鍵。」但他提到，相關建言並沒有被當時第一任指揮官陳時中採納。他也直言「現在回頭去看當時指揮中心沒有看清死亡數快速攀升的警訊，讓台灣的防疫失去一次可能壓低Omicron死亡率的先機。」

他也接著談到，當新冠死亡人數在2022年10月10日已經累積到11,511人的時候，有呼籲指揮中心檢討並找出無法將Omicron疫情壓制在「低感染數」和「低死亡數」的「可控制狀況下的與病毒共存的目標」的原因。但他直指，第二任指揮官當時卻回應「好像有一些公衛學者不知道防疫的新方向在哪？」

▲詹長權po出台灣新冠疫情死亡統計。（圖／詹長權臉書）



詹長權直批「指揮中心沒有細看Omicron新冠死亡資料中未接種疫苗長者的佔比太高的事實，沒有聽進公衛學者尋找低死亡率防疫新方向建議的結果，讓台灣防疫再次失去一次可以壓低Omicron死亡率的機會，讓台灣的新冠疫情在每天過高的死亡數的路徑上持續發展。」

針對詹長權的質疑，羅一鈞今回應，各國死亡率的比較，還是要用個案致死率來比，目前台灣個案累積致死率是0.17%，和澳洲差不多，比日本的1.22％還低，亞太地區比台灣好的國家，包括韓國、紐西蘭和新加坡，而亞太地區致死率相對於全球是1.0%，顯示亞太疫情死亡預防和處置，以全球來比，還是比較控制得宜。

羅一鈞也提到，亞洲各個國家致死率有差異，主要也跟各國死亡通報標準不同有關，但根據數據顯示，台灣在國際上的致死率還算是比較低的。

至於「壓低」死亡率，羅一鈞也直言，這是三波疫情以來，一直在努力的方向之一，現在進一步要鬆綁解封，死亡也是重要的評估指標，當前最重要還是要提高長者疫苗接種覆蓋率，所以才會有建議民眾至少要接種1劑疫苗的新政策，相關細節會跟專家確認過後會再做報告。

另外，有關其他控制死亡手段，羅一鈞說，包括立即給藥和長者機構篩檢投藥，一直都有在做，也建立很完善的體系，現在最重要手段還是要提升疫苗覆蓋率，尤其是一劑疫苗都沒有打的長輩，希望可以再提出更好的策略跟誘因，增加施打意願。