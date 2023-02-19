政府出錢好好用　「這8項檢查」拿健保卡就免費！

▲健保卡福利多，提供8項健檢免費服務。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

健保卡很好用！政府為照顧國民健康，有提供8項健康檢查的免費服務，民眾只要到診所付掛號費、拿出健保卡，就能免費使用。包含成人健檢、洗牙、癌症篩檢等，都不需要自己再花費。

為了照顧國民健康，政府有多項福利措施，只要拿出健保卡就免費。衛福部國民健康署表示，包含成人預防保健、癌症篩檢等，都是採早期發現、早期治療的概念，使用健保卡做檢查免費。其他如牙齒的健康照護，例如洗牙、塗氟等，也是拿出健保卡就能免費使用，且不限於小孩，成年人也有福利。

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衛福部國民健康署指出，為維護中老年人健康，40歲以上未滿65歲民眾每3年1次免費健康檢查，檢查的內容包含血液、尿液及基本的疾病史、身高、體重檢查等。只要拿健保卡到特約醫療院所，就可以接受檢查，不只是大醫院，也可以到社區附近的診所找家庭醫師。

癌症是國人健康的頭號殺手，國民健康署也有提供癌症的免費篩檢，包含子宮頸抹片30歲以上女性每3年一次免費檢查，40至44歲二等親內曾罹患乳癌的女性每2年一次乳房攝影篩檢，以及口腔癌、大腸癌篩檢等，希望透過定期檢查的方式，提早發現、提早治療。

另外，0至6歲的幼兒可以每半年免費塗氟，在離島、偏鄉的原住民則能延長至12歲。在成人的部分，政府也有補助成人塗氟，但限於領殘障手冊、牙根齲齒填補患者、口乾症患者等，都可每2至3個月一次。在洗牙的部分，13歲以上的民眾，每半年洗牙1次皆有健保給付，僅需支付掛號費。

拿出健保卡就免費的服務

成人健檢：40～64歲每3年1次；65歲以上每年1次



子宮頸抹片：30歲以上女性每3年一次免費檢查



乳房攝影：40至44歲二等親內曾罹患乳癌的女性每2年一次



口腔癌篩檢：18～29歲有嚼檳榔原住民，每2年一次；30歲以上有嚼檳榔、或吸菸每2年一次



BC型肝炎篩檢：55歲以上終身1次



定量免疫法糞便潛血檢查：50～74歲每2年1次



牙齒塗氟-預防蛀牙：0～6歲每半年免費塗氟一次



洗牙：13歲以上每半年1次

（註：以上檢查免費，但仍要付診所掛號費）



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