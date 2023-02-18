台版N號房！扮女生拐數百女子拍淫片　色男過年獄中身亡

▲張姓男子以面試模特兒為由，誘騙女性拍下私密處，由他側錄私密影片，警方查扣硬碟等證物。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南一名40歲張姓男子變聲「女聲」，並以面試模特兒為由誘騙女子拍下私密處側錄影片後，以恐嚇手段要求繼續提供猥褻影片，5年來受害人數有數百人之多。張嫌事後遭到收押，不過事後仍陸續有受害人出面指認，警方正準備借提訊問時，卻驚覺他已於大年初二（1月23日）死亡，讓警方相當錯愕。

警方2022年3月間接獲報案，進一步調查發現，張嫌在網路上自稱「女攝影師」、「女經紀人」，誆騙被害人經紀公司在尋找模特兒，若條件符合，未來拍攝酬勞約在時薪2500元至3500元間，同時張嫌以事先下載之來路不明的女性影片、變聲器等軟體，假扮女性，取得被害人信任，再以「視訊面試」為由，誘騙被害人脫衣，側錄私密影片，再用這些私密影片威脅被害人，繼續提供猥褻影片，否則就將影片散布到網路、被害人所就讀之學校、工作場所。

警方事後在多方蒐證之下，同年於8月初拘提張嫌到案，扣得犯罪用電腦主機一部、手機兩支、外接硬碟一顆等證物，內有約1TB之犯罪影片，從影片資訊研判，犯嫌犯案時間至少長達5年，受害人數有數百人之多，全案訊後以詐欺、妨害秘密、兒少性剝削條例、強制、恐嚇等罪嫌，移送台南地檢署擴大偵辦，並聲請羈押獲准。

不過，全案至今仍有不少被害人出面指認，警方在受理後準備借提張嫌訊問，但沒想到卻發現他「出監」，警方進一步查證之後， 發現張嫌卻在今年大年初二死在獄中，讓警方相當錯愕，而全案未來檢方也將結案處理。