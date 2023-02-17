通緝犯冒用哥哥身分！全家幫忙騙　還掰：小孩出生就去報到

▲▼台中警方臨檢查獲毒品通緝犯，盡管冒用胞兄身份，最後仍被查出真實身份。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲的郭姓男子因為毒品案被判刑2年，日前和懷有身孕的女友、家人、朋友去KTV歡唱被臨檢，郭男冒用胞兄名字、身分證號，但警方從警用電腦查出根本就是他本人，連媽媽、女友和朋友也加入騙局，一起欺騙警方，直說郭男就是哥哥啊，即使有3人作證幫腔，警方仍然高度懷疑，直到帶回按捺指紋身分才曝光，郭男還試圖尋求同情「其實我等小孩出生就會去報到」。

台中市警四分局黎明派出所副所長謝宗瑋、警員林政男、蔡明寬、林政佑日前到1間KTV臨檢，郭嫌見大批警力到場，趕緊躲進其他包廂，藉機閃躲盤查，此舉反而引起員警注意，郭嫌面對警察詢問相當淡定，即使員警出示通緝犯相片，郭嫌連忙否認，指照片是他的弟弟，一旁懷有6個月大的女友、友人亦幫腔證明他是哥哥。

即使郭男對於哥哥的身分證號倒背如流，員警仍然覺得郭根本就是警用電腦上的通緝犯，最後只好帶回偵查隊按捺指紋，果然，郭男就是因販賣毒品被判刑2年，遲未入監已逃亡2年的通緝犯。

盡管警方查出郭男通緝犯身分，但母親、女友、友人仍然照騙，直說「他是哥哥啊」，警方既無奈又覺得好笑，全案訊問後移送台中地檢署歸案。