男衝北市公車道慘被撞死　與家人失聯20年...妹悲：竟是最後一面

▲行人在公車專用道被撞身亡，警方透過指紋確認死者身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市信義路5段公車專用道，在29日晚上7時許，發生公車撞倒行人的事故，最後行人無呼吸心跳送往醫院搶救，但4小時之後仍宣告不治，警方初步在死者身上查無證件，只能按壓指紋進行比對，最後才確認身分聯繫家屬。唯一親人「妹妹」到場表示，與哥哥已20年沒聯絡，沒想到再次見，竟是最後一面。

警方調查，北市信義區29日下午7時許，1名57歲的劉姓運將開著公車行經信義路5段的公車專用道，但是卻不慎撞上路過行人，警消獲悉後到場，發現行人已經沒有呼吸心跳，緊急送往醫院搶救，但最後搶命4小時仍宣告不治。

▲警方透過指紋確認死者身分，妹妹到場竟表示與哥哥20年未見。（圖／民眾提供）

警方指出，當時行人送醫搶救，身上並沒有身分證件，無法聯繫家屬到場，事後透過指紋比對，才確認死者為50歲的吳姓男子，並且聯繫上吳姓死者的家屬，吳的妹妹也緊急趕往醫院了解狀況。

吳姓男子的妹妹到派出所後，表示哥哥長年與家裡失聯，最後一次聯絡已經是20年前，沒想到再度聽到哥哥的消息，竟然是最後一面，警方事後也對公車司機進行酒測，雖然酒測值為0，但仍依規定解送相關單位偵辦。