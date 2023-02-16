陝西商周大墓出土　墓道驚現38具「排列整齊」活人殉葬骸骨

記者魏有德／綜合報導

陝西考古研究在2021年至2022年間，從旬邑西頭遺址發掘甲字形大墓3座，該遺址分布總體面積約200萬平方公尺，為現階段涇河流域發現規模最大的商周時期聚落之一。值得注意的是，這次公開的甲字形大墓墓道中發現38具活人殉葬骸骨，排列相當整齊，同時，墓室西側台階上也發現5具骸骨，是目前發現的西周時期人殉最多的墓葬。

▲陝西旬邑西頭遺址甲字形大墓中發現共43具殉葬者遺骨。（圖／翻攝陝西考古研究院，下同）

《紅星新聞》報導，遺址西側區域還發現夯土城牆、壕溝及道路遺跡。初步判斷城址面積約80萬平方米（公尺）。西頭城址的確認為文獻記載的「豳」、「京師」探索拓展了新路徑，也為西周王朝在涇河流域的統治方式研究提供新例證。

陝西考古研究公開的成果顯示，旬邑西頭遺址中有甲字形大墓3座，其中，M90為東西向大墓，年代為商末周初，墓道向西，東西長約6.5公尺、南北寬約5.2公尺，墓道長約9公尺、寬約3.3公尺，在墓道內有38具排列整齊的殉葬者遺骨，分三層殉埋，墓室西側二層台發現5具。

M90墓還出土大量海貝、蚌器、銅器殘件、原始瓷器殘片、骨器、石器、玉器及刻字卜骨等，年代為商末周初，同時，M90墓道發現的大量殉葬者遺骨，為商末周初人群遷徙及周王室對涇河流域的控制方式等研究提供十分難得的考古學材料。