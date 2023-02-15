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點大杯飲料來小杯　男失控暴怒「掏槍開火」！16歲店員爆血

▲▼ 溫蒂漢堡（Wendy`s）。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 麻州一家溫蒂漢堡（Wendy's）門市發生槍擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州一家速食店發生恐怖事件，一名男子在得來速窗口點了大杯飲料，店員卻誤做成小杯，令他當場暴怒失控，掏出手槍就朝店員開火，導致2人受傷，且2名傷者都還未成年。

根據《鏡報》，本案發生於麻州林恩市（Lynn）一家溫蒂漢堡（Wendy's）門市，一名男性客人8日透過得來速窗口開槍攻擊僅16歲的店員，造成店員肩膀中彈濺血，緊急送醫治療，還導致另一名17歲店員擦傷。

店員友人表示，該名男子「點了大杯但拿到小杯，就掉頭開槍。這是個社區，且是人來人往的區域，還有小孩從兩旁走過，不該做這種事。」隔壁一家漢堡王員工則透露，槍手當時坐在一輛車上。

當地警方證實，速食店一名男性員工與客人發生某種糾紛，在得來速窗口遭到槍擊，事後在窗口留下2個彈孔，所幸受害者有望完全康復。

Wendy's對此聲明表示，「我們對這種無謂的暴力行為深感不安，感謝第一時間快速行動的急救人員，將與當地執法部門合作，繼續進行調查」，並強調「我們的首要任務就是員工和顧客安全」。

此前，亞特蘭大一名年輕的Subway店員因顧客不滿美乃滋太多被槍殺身亡，令警方感到震驚，一名高級警官甚至直言「荒謬」。

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