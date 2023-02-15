人體也有白色圓珠！骨科醫正名「非舍利子」　3種病患常見

▲星雲舍利子 。（圖／佛光山提供）

記者嚴云岑／台北報導

佛光山星雲大師荼毘（火化）後遺留無數舍利子，外型圓潤光滑如珍珠，外界揣測與組織鈣化有關，但高雄長庚昨晚出面澄清。骨科醫師表示，單看照片無法辨別是何物，但在做關節鏡手術時，也經常看到「大小顆白珠」，其醫學名稱為「游離體」，在3種病患身上常見。

基隆長庚副院長、骨科教授詹益聖表示，關節內游離體主要發生在車禍外傷、年長族群退化性關節炎長骨刺，以及關節滑液囊發炎。當病患發生車禍時，軟骨受傷後殘留碎片在關節內，進而出現發炎反應，經年累月就可能磨成白色顆粒；另外，高齡族群骨刺掉落在關節積水處，也可能產生游離體。而有些特殊體質者容易有軟骨增生，也會長出類似游離體的情況。

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「我看過最多的在髖關節，有上百顆。」詹益聖表示，游離體最常出現在膝關節、髖關節與肩關節處，滑囊液增生病患數量比較多，而外傷導致的游離體通常只有個位數。經手術將游離體取出後，通常會送往病理科化驗，不會讓病患保存帶回，僅會提供照片。

至於被問及游離體經過高溫焚燒是否還能保存？詹益聖直言，這類游離體硬度就像硬性的水果糖，僅有一點彈性，「遇到高溫都會燒壞掉啦。」他也提醒民眾若發現關節疼痛、卡頓不適，就可能是發炎積水，應儘早到醫院檢查，如果顆數多的話，可從X光或核磁共振看出「白影」，關節滑囊液發炎則有高復發率，需要定期追蹤。

佛光山星雲大師生前曾說「我沒有舍利子」，但前（13）日荼毘（火化）後仍遺留「數量多到無以計數」的舍利子，外界部分說法認為，舍利子可能與人體內軟組織鈣化有關。不過，星雲大師醫療團成員、高雄長庚醫院腎臟科醫師吳建興說，星雲大師沒有結石、痛風等相關病史，應該與組織鈣化無關，舍利子形成還需要科學辯證，但佛教說德行高僧才會有舍利子，是種美好的解釋。