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台南神壇一把火燒毀百尊神像！名師作品慘成木炭　修復費用超嚇人

▲▼搶救名師之作！台南神佛壇火災毀近百神像 專家曝修復費用驚人。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

▲台南神佛壇大災燒毀百尊神像，專家曝修復費用驚人。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市中西區府城盤古藥皇廟神佛壇今年1月發生火災，導致放置在臨時行館的百尊佛像嚴重毀損，多數神像出現碳化及斷肢等情況，其中包含不少知名粧佛名師的作品。對此，廟方決定將燒毀的神像修復，加框加固後讓信眾參拜，維持現貌記錄事件以示警惕。

府城盤古藥皇廟神佛壇主祀藥皇三大帝、張李莫雷白五府千歲等，加上廟內供奉著不少粧佛名師蔡心、陳金泳、妙進等人的作品，在當地也頗具知名度。藥皇廟2019年因計畫原址重建廟體，因此將供奉的神像移至臨時行館安座，不料今年1月11日中午因2樓電線老舊發生火災。

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▲▼搶救名師之作！台南神佛壇火災毀近百神像 專家曝修復費用驚人。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

▲粧佛名師作品燒成炭，台南神佛壇一把火燒毀百尊神像。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

根據《自由時報》報導，火災發生時，由於周遭有許多易燃物，導致火勢迅速擴散，廟內供奉的百尊神像首當其衝，火勢撲滅後進入搶救時，映入眼簾的畫面慘不忍睹，包含許多粧佛名師的作品在內，多數神像出現碳化及斷肢等，有些甚至幾乎全部燒光，僅剩30餘尊神像倖存。

神佛壇成員龔思瑞表示，經擲杯請示後，決定留下其中8尊神像，包含名師蔡心的鎮殿二大帝、陳金泳的鎮殿三大帝和莫府大鎮、妙進的鎮殿藥皇大帝及陳正雄的釋迦佛祖、神農大帝、韋馱護法、伽藍護法，經修復加固後再讓信眾參拜，但未來將無法出轎，維持現貌以示警惕。他指出，倖存的神像已移至新的臨時行館安座，目前正在規劃重雕神尊，也期待新廟落成，再現昔日榮光。

▲▼搶救名師之作！台南神佛壇火災毀近百神像 專家曝修復費用驚人。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

▲▼搶救名師之作！台南神佛壇火災毀近百神像 專家曝修復費用驚人。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

▲修復師表示，碳化後的神像修復工程十分困難，且消耗的費用也相當驚人。（圖／翻攝自府城盤古藥皇廟神佛壇臉書）

負責神像修復的修復師唐偉立表示，碳化後的神像就像木炭一樣，可能不小心碰到就會破碎，導致修復工程十分困難，花費的費用也非常嚇人，甚至超過訂製新的佛像，目前討論後決定在維持目前的形體下進行加固，並對斷肢進行修補，讓外觀盡量恢復完整，但修復後只能供奉參拜，無法在穿衣戴帽及出轎。

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