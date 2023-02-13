2023桃園燈會12天吸引110萬人次遊客　世界客博會接續登場

▲2023桃園燈會12天吸引110萬人次遊客。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2023桃園燈會12日晚間，於楊梅區富岡閉幕。市府觀旅局表示，為期12天「最濃客庄味」的桃園燈會，首度於客庄小鎮富岡辦理，燈組、表演結合客家元素與動態聲光科技，兼具在地化與國際化，吸引本地及外縣市遊客造訪，創下110萬參觀人次並成功帶動周邊商圈店家商機。

觀旅局表示，燈會閉幕後，為了延續燈組的生命力，19組燈材及燈組將由富岡火車站、風景區管理處及地方單位典藏保留，讓燈組能繼續活化利用、展演美麗光影。富岡車站月台上人見人愛的嬉遊兔將由台鐵局現地典藏，延續站內候車座位區的童趣氛圍，讓旅客一到富岡就有嬉遊兔的歡迎。

繁星光廊、如魚得水及4隻可愛的迎賓富兔，則由風景區管理處移至市定風景區內，豐富桃園夜間觀光環境；另外像玉兔望月、主燈台上的小兔子及部分燈材也獲地方踴躍認養，將移至溪洲旅遊服務區等地；燈會的客家特色燈組客家事務局研議保存中，感謝各單位踴躍認養，透過燈組的活化，為桃園各地增添不同的風采，延續燈會觀光宣傳效益。

另外，2023桃園燈會也提前為世界客家博覽會暖身，觀旅局歡迎大家8月11日至10月15日一同來桃園作客，感受客家文化魅力！展區從桃園機場捷運A19站，包含世界館、台灣館延伸至A17站副展區的橫山書法館、國際原住民族文化創意產業園區及周邊的永安海螺文化體驗園區、1895乙未保台紀念公園、臺灣客家茶文化館等客家館舍，邀請民眾共襄盛舉。