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單身無罪！友情暖心陪伴　情人節防閃光彈最佳解法

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲街訪突即隊阿肥實際探訪街頭民眾對於情人節的看法。（圖／取自即新聞影片，下同）

生活中心／綜合報導

2月份有上班日最少的小確幸，但也有情人節要被閃瞎的憂鬱，街上、餐廳到處都是滿滿的情侶，街訪突即隊阿肥憤怒說「跟我一樣可憐單身狗每到七夕、情人節，這兩個充滿恨意（充滿愛意）的日子，都沒辦法鼓起勇氣踏出家門」，想不被閃到，阿肥哀怨說他都待在家裡避難，跟朋友在線上一起取暖，特派員阿肥想知道究竟大家是怎麼看待情人節，實際探訪街頭民眾對於情人節的看法，是滿心期待？還是想趕快略過？

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲年輕男性情人節跟女朋友去日本，阿肥羨慕問「你是不是想要偷偷準備求婚」。

第一位受訪年輕男性提到情人節怎麼過，驕傲回「會跟交往2年的女朋友去日本，創造難忘回憶」，阿肥羨慕問「你是不是想要偷偷準備求婚」，嚇到他回「我還這麼年輕，求婚太快了」！接著訪問另一位單身年輕女性，她哀怨說「反正單身沒差，上班、下班、回家耍廢都一樣」。另一位也有對象的年輕女性則是會在家過情人節「和男友交往滿久的，平常不會特別過節日，覺得在家一起追劇吃飯就很開心」；隨機再問一位年輕漂亮的單身女生，情人節選擇在家裡跟朋友一起過。

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲美女直播主現場邀約阿肥來體驗一日約會行程直播。

看來單身的人也有過情人節的方式，但是看在有伴侶人眼裡卻覺得有點同情他們，其實，單身有單身的好，有另一半也有另一半的好，情人節到處人擠人，單身族有哪些度過情人節的規劃呢？有位單身的年輕女生趁機在節目徵友「我今年28歲，喜歡運動露營，如果想認識我，歡迎跟節目聯繫」，另一個漂亮的單身女生覺得，就算有另一半了，情人節會想要待在家裡，「我覺得家裡蠻熱鬧跟自在的，因為我是直播主」！驚爆回答讓特派員阿肥直問「你情人節會開直播跟粉絲一起互動嗎」？單身的美女直播主直接現場邀約阿肥來體驗直播「會啊，我現在就可以開，帶你到處走一走，一日約會行程體驗一下」，美女直播超主動行為讓阿肥好興奮！

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲17直播《你的甜馨CIN》，兩人決定第一站先去玩投籃機。

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲接著第二站挑戰夾娃娃挑戰，兩人似乎在遊戲中培養出更多默契。

直播主馨馨立刻打開17直播《你的甜馨CIN》開始直播，兩人決定第一站先去玩投籃機，直播主馨馨先安慰粉絲「大家不要生氣喔」，幸福約會行程看得出特派員阿肥好緊張，兩人就在投籃機前親密互動，過程中馨馨不時面對鏡頭害羞笑，阿肥都看傻了眼；接著第二站挑戰夾娃娃，在美女直播主面前特派員阿肥一臉認真想要好好表現，可惜一直失敗，直播主馨馨也沒有成功，觀看的粉絲不捨在留言聲援「夾子被改過！！」經過幾次挑戰，兩人似乎在遊戲中培養出更多默契，特派員阿肥鼓起勇氣約直播主馨馨一起吃冰淇淋，等待餐點的同時直播主馨馨與線上粉絲互動「大家情人節要怎麼過」，粉絲直白回「想跟妳一起過」！很會撩得回應讓現場超歡樂，反觀特派員阿肥正在跟直播主馨馨約會表現卻很木訥，粉絲忍不住說「幫我們保護好馨馨，謝謝」，特派員阿肥立刻伸出鹹豬手想搭肩回「沒有問題這位朋友，你看我保護都這樣」。

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲直播主馨馨大方餵阿肥吃冰淇淋，讓粉絲好羨慕！

看到人氣超旺的直播主馨馨這麼多粉絲，特派員阿肥忍不住問「你情人節的直播會有什麼特別的企劃，或是特別的準備？」直播主馨馨想了一下說「我可能會扮演他們的女朋友」，聽到這個回答特派員阿肥猛吞口水！直播主馨馨趕緊解釋「就是可能打扮一下，迷你裙還是什麼的…」掀起觀眾無限想像，馨馨回覆觀眾「那個比基尼不可能啦」，餐點冰淇淋一來，直播主馨馨大方餵阿肥一大口，特派員阿肥幸福滿足表情全在臉上。

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲第四站兩人一起去玩碰碰車，兩人嘻嘻鬧鬧玩得不亦樂乎。

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲一起搭摩天輪時，兩人談心聊到進入17直播的契機。

第四站兩人一起去玩碰碰車，特派員阿肥自肥說要一起比愛心拍照，直播主馨馨聰明比讚回應，兩人嘻嘻鬧鬧玩得不亦樂乎，約會行程看得出兩人越來越熟悉，一起搭摩天輪時也在談心，特派員阿肥一日約會直播觀察到「我發現你跟粉絲的互動很讚，你平常都是這樣子嗎」，直播主馨馨說「我平常就是個很活潑的人，話很多，朋友覺得我很適合當主播，就介紹我加入17直播，因為主播需要一直去炒熱氣氛」，馨馨覺得自己的直播內容比較搞笑，吸引很多粉絲在線上跟她聊天，她笑說自己常常講話會天外飛來一筆，平常都在潛水的人就會突然冒出來說「這個主播怎麼那麼好笑」，培養出一票死忠粉絲，天天都會在直播平台上陪她。

▲▼17直播,即新聞,情人節。（圖／取自即新聞影片）

▲直播主馨馨喊話粉絲，情人節也一定會在平台上陪伴大家。

直播主馨馨印象比較深刻的是，去年Covid-19確診時沒辦法開播，粉絲反而私下一直關心她，分享很多資訊給她，「有一些寶寶還會寄物資到公司去」，讓她感覺到被照顧、被陪伴很感動，一日約會只是呈現出她一部分的樣貌，直播主馨馨喊話粉絲「想看我不同的風格就等你們來17直播」，情人節也一定會在平台上陪伴大家，呼籲大家要鎖定「ID：你的甜馨CIN」喔！

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