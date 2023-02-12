新航推「免費機上Wi-Fi」經濟艙也有！華航促銷飛日6305元起

▲新加坡航空（新航）為所有商務艙以上旅客及新航獎勵計劃KrisFlyer會員推出免費機上Wi-Fi無線網路。（圖／新航）

記者李宜秦／台北報導

邊境解封人人搶出國，各家航空公司紛紛推出促銷或嶄新服務吸客。新加坡航空宣佈，為所有商務艙以上旅客及新航獎勵計劃KrisFlyer會員推出免費機上Wi-Fi無線網路，KrisFlyer會員在搭乘優選經濟艙及經濟艙時可分別享有三小時及兩小時的免費Wi-Fi。另中華航空則推出情人節限時優惠，赴日機票最低6305元起。

新加坡航空表示，商務艙以上旅客及PPS俱樂部會員（含附卡會員）可享有無限量的免費機上Wi-Fi，KrisFlyer會員在搭乘優選經濟艙及經濟艙時可分別享有三小時及兩小時的免費Wi-Fi。套房和頭等艙旅客也能免費享用無限量的機上Wi-Fi服務。

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非 KrisFlyer 會員旅客或需要額外流量的會員旅客，新航也推出極具吸引力且簡化的新版 Wi-Fi 優惠方案，使用一小時收費 3.99 美元、三小時收費 8.99 美元，全航程則為15.99 美元。

▲華航推出情人節優惠，各航線均有促銷。（圖／華航）

華航則於 2 月 9 日至 2 月 22 日推出情人節限時促銷，提供 2 月 13 日起至 5 月底期間台灣地區出發全航線經濟艙優惠，如台北－釜山 TWD 8,478元起(未稅)、台北－大阪 TWD 10,441 元起(未稅)、台北－馬尼拉 TWD 5,801元起(未稅)、台北－清邁 TWD 8,032元起(未稅)、獨家航線台北－帛琉TWD 9,816 元起(未稅)。

長程航線如台北－溫哥華 TWD 22,310元起(未稅)、台北－紐約 TWD 28,557元起(未稅)等。羅馬來回未稅最低TWD 24,095元起；同樣是浪漫歐洲系列，台北-維也納只要TWD 24,987元起(未稅)。

另為慶祝東南亞新航點開航，也精選多條航線限時促銷，包含台北－宿霧 TWD 4,805元起(未稅)、台北－峴港 TWD 6,745元起(未稅)、台北－新加坡 TWD 6,745元起(未稅)及台北－檳城 TWD 8,200元起(未稅)。