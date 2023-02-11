情人節限定！超商「美式28元、拿鐵37元」爽喝　限時2天開賣

▲情人節限定！萊爾富大杯美式、大杯拿鐵下殺各28元、37元。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

甜蜜蜜的情人節即將到來，就有超商應景推出限時2天「情人節咖啡優惠」，民眾最愛喝的大杯美式、大杯拿鐵各下殺28元、37元，可要把握機會囤買咖啡；另外還有「草莓季麵包新品」，搭配中杯熱拿鐵可享組合價59元，等於只要花14元就能爽吃麵包。

萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取推出「情人節咖啡優惠」，2/13、2/14限時2天，可享Hi Café大杯美式買8送5、Hi Café大杯拿鐵買8送4，換算下來，美式只要28元、拿鐵37元，趕快把握機會囤咖啡。

喝咖啡配點心更幸福！萊爾富推出草莓季3款麵包新品，「究菓草莓鬆餅」為鬆軟的鬆餅加上草莓醬內餡，酸甜滋味超幸福；「究菓草莓瑞士捲」是柔軟的戚風蛋糕搭配草莓奶油霜，很適合當下午茶；「北海道煉乳草莓夾心麵包」吃得到香濃煉乳與酸甜草莓融合的療癒滋味，大口咬下超滿足。

▲萊爾富推出草莓季3款麵包新品。

為慶祝新品上市，即日起至3/7止，購買以上3款草莓季麵包，不僅能享Hi點5倍贈回饋，搭配指定飲品還可享組合價59元，飲品包括中杯熱拿鐵／熱紅茶拿鐵、吉蒸牧場阿秀鮮奶，以配45元中杯熱拿鐵來算，等於麵包只要14元，十分划算。

▲7-11 2大咖啡飲品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）

7-11門市推出「情人節咖啡優惠」，即日起至2/14止，CITY CAFE大杯美式、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵「同品項買1送1」；同步自即日起至2/21止，購買CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」(價低者折）。

▲即日起購買「CITY CAFE大杯卡布奇諾」再加贈「限量告白傳情杯套」1款；2/14情人節當日加碼送「限量告白傳情貼紙」1張。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取則有「情人節組合優惠價520元」，即日起至2/15止開賣，品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯。

另外再加碼，只要在活動期間購買指定組合優惠價520元並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。