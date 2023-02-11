　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

情人節限定！超商「美式28元、拿鐵37元」爽喝　限時2天開賣

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲情人節限定！萊爾富大杯美式、大杯拿鐵下殺各28元、37元。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

甜蜜蜜的情人節即將到來，就有超商應景推出限時2天「情人節咖啡優惠」，民眾最愛喝的大杯美式、大杯拿鐵各下殺28元、37元，可要把握機會囤買咖啡；另外還有「草莓季麵包新品」，搭配中杯熱拿鐵可享組合價59元，等於只要花14元就能爽吃麵包。

萊爾富門市及Hi-Life VIP APP整買零取推出「情人節咖啡優惠」，2/13、2/14限時2天，可享Hi Café大杯美式買8送5、Hi Café大杯拿鐵買8送4，換算下來，美式只要28元、拿鐵37元，趕快把握機會囤咖啡。

喝咖啡配點心更幸福！萊爾富推出草莓季3款麵包新品，「究菓草莓鬆餅」為鬆軟的鬆餅加上草莓醬內餡，酸甜滋味超幸福；「究菓草莓瑞士捲」是柔軟的戚風蛋糕搭配草莓奶油霜，很適合當下午茶；「北海道煉乳草莓夾心麵包」吃得到香濃煉乳與酸甜草莓融合的療癒滋味，大口咬下超滿足。

▲▼萊爾富草莓季麵包新品、櫻花季限量咖啡杯 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出草莓季3款麵包新品。

為慶祝新品上市，即日起至3/7止，購買以上3款草莓季麵包，不僅能享Hi點5倍贈回饋，搭配指定飲品還可享組合價59元，飲品包括中杯熱拿鐵／熱紅茶拿鐵、吉蒸牧場阿秀鮮奶，以配45元中杯熱拿鐵來算，等於麵包只要14元，十分划算。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 2大咖啡飲品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）

7-11門市推出「情人節咖啡優惠」，即日起至2/14止，CITY CAFE大杯美式、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵「同品項買1送1」；同步自即日起至2/21止，購買CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」(價低者折）。

▲▼7-11情人節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲即日起購買「CITY CAFE大杯卡布奇諾」再加贈「限量告白傳情杯套」1款；2/14情人節當日加碼送「限量告白傳情貼紙」1張。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取則有「情人節組合優惠價520元」，即日起至2/15止開賣，品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯。

另外再加碼，只要在活動期間購買指定組合優惠價520元並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。

ET快訊
佳娜脫了！跨坐祖雄全被拍　他霸氣捧蜜桃臀
快訊／抓到人了！恐嚇台鐵「普悠瑪號上放炸彈」　嫌犯遭逮
高雄女過馬路被撞飛！　又遭輾慘死
台灣遊客被點名了！　日本居民：造成困擾
旅館玻璃門爆裂！　20歲妹美腿噴血毀了
獨／台鐵又接恐嚇！　「普悠瑪號每節車廂放炸彈」
張景嵐認愛了！　突拋震撼彈「十指交纏照」激閃

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

情人節限定！超商「美式28元、拿鐵37元」爽喝　限時2天開賣

「東森嚴選」業界高標審查、找秘密警察把關　顧客滿意、獲獎關鍵

只要14元開吃！超商「3款草莓季麵包新品」來了　瑞士捲超綿密

新菜單曝光！頂呱呱撐不住悄悄「漲價」了　家庭餐直接貴30元

男友還沒送…網友曬單秀情人節禮物　開箱後嗨喊「很可以」

一路嗑到月底！速食店「大披薩+6塊炸雞下殺73折吃」　口味任選

生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」全新主題市集　本週末高雄巨蛋見

吃素注意！美式賣場麵包加明膠「不素了」　非素食5大成分看仔細

情人節限定！　超商「10元霜淇淋、可可飲」限時1天搶

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！鮮乳聰明入菜輕鬆做

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

隋棠「去花蓮不在家」被疑說謊　風波後首現身！憔悴模樣曝光

女遭水泥柱重壓僅露一腳　台灣隊奮戰19小時救出！

情人節限定！超商「美式28元、拿鐵37元」爽喝　限時2天開賣

「東森嚴選」業界高標審查、找秘密警察把關　顧客滿意、獲獎關鍵

只要14元開吃！超商「3款草莓季麵包新品」來了　瑞士捲超綿密

新菜單曝光！頂呱呱撐不住悄悄「漲價」了　家庭餐直接貴30元

男友還沒送…網友曬單秀情人節禮物　開箱後嗨喊「很可以」

一路嗑到月底！速食店「大披薩+6塊炸雞下殺73折吃」　口味任選

生活風格品牌「出外人 NOT AT HOME」全新主題市集　本週末高雄巨蛋見

吃素注意！美式賣場麵包加明膠「不素了」　非素食5大成分看仔細

情人節限定！　超商「10元霜淇淋、可可飲」限時1天搶

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！鮮乳聰明入菜輕鬆做

猿戰石垣島首戰打線出爐！楊晉豪、廖健富連線3、4棒

「沒建議給隊友！」美國隊長楚奧特想不出大谷弱點

快訊／土耳其強震「死亡數超過311」！　累計死亡破2.3萬人

佛系求子恐浪費時間　茂盛醫院：先進試管技術懷孕率近7成

拚600萬國際客！台灣燈會推賞燈禮　符合1資格「贈水果券、提燈」

日本「小熊貓抱枕」雙手舉高威脅你起床　超萌視角曝光網呼：好可愛

粉紅超跑太夯！白沙屯媽祖遶境11萬人進香　台鐵加開增停24列次

快訊／抓到人了！恐嚇台鐵「普悠瑪號上放炸彈」　涉案男子落網

見隋棠遭遇超有感！鄰居控「貓怕吵」　女星3招擺平：來找我本人

港姐女星「拍神劇爆紅」卻消失！　息影從商變女強人…「身價破億」現況曝

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

消費熱門新聞

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

速食店大披薩+6塊炸雞下殺73折到月底

超商10元霜淇淋、可可飲限時1天搶

「9大速食店」最新優惠整理包！

美式賣場麵包加明膠「不素了」

4大超商「補班咖啡優惠」快收下

今天就衝！超商美式「買1送1」

超商最新指定飲品限時「買1送1」

只要14元！超商3款草莓季麵包新品

限時2天！超商美式28元、拿鐵37元

新鏟屎官訴苦太臭貓奴求消臭撇步

超商「單品拿鐵買1送1」爽喝4天

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

新菜單曝光！頂呱呱撐不住漲價了

更多熱門

相關新聞

藏壽司高雄首家土藏造型地點曝光

藏壽司高雄首家土藏造型地點曝光

即將在基隆開出第50家店的藏壽司，在高雄又有新進度了！有網友發現高雄時代大道上有裝潢中的藏壽司，而且還是土藏造型。藏壽司證實高雄有土藏造型分店籌備中，而且還是全台最大的土藏造型店，請藏友再等他們一下下。

雙人穿情侶裝來玩樂園「直接5.5折」

雙人穿情侶裝來玩樂園「直接5.5折」

新菜單曝光！頂呱呱撐不住漲價了

新菜單曝光！頂呱呱撐不住漲價了

台北市平價火鍋「雞湯大叔」插旗永和

台北市平價火鍋「雞湯大叔」插旗永和

關鍵字：

美食雲情人節優惠咖啡優惠超商優惠

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

發錢了！一條件可領「57600元」

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

雙人穿情侶裝來玩樂園「直接5.5折」

東京大雪警報　上百航班取消

男生40歲後「性慾低落、不硬了」！10大症狀中3個小心

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

體溫融雪變結界　她翻母狗肚肚哭了

超商大杯特濃拿鐵買1送1爽喝3天

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面