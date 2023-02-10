翻牆進先人墓園！利鋸盜伐龍柏樹賤賣　山老鼠下場曝　

▲鹿港鎮第一公墓龍柏被盜砍。（圖／翻攝自鹿港鎮公所）

記者唐詠絮／彰化報導

真夭壽！彰化1名許男、陳男，翻牆進入墓園及鹿港第一公墓，持鋸砍掉6棵貴重龍柏樹賤賣，遭到警方逮捕，為了掩飾罪刑，還謊稱「是去墓園附近抓虎頭蜂窩」，但2嫌盜砍時穿短袖，沒穿戴防蜂螫咬裝備，犯行明確，地院審結，分別被依共同犯攜帶兇器踰越牆垣竊盜罪、搬運贓物等罪判處5月至1年有期徒刑。

判決書內容指出，許於2021年11月7日14時50分，開車載著陳，先前往五金賣場購買鋸子、及防鏽油、黑色垃圾袋等物品，再驅車到墓園，翻牆進入持鋸分頭砍走2棵老龍柏，變賣得手5千元平分後，當天晚間又進到墓園砍掉2棵龍柏，再變賣5千元。陳男再於11月13日下午，到鹿港鎮第一公墓又鋸倒龍柏2棵，再連絡許男一起搬運兜售，再得手2千元。

管理人發現先人墓園周遭龍柏樹被盜砍，立即報警，警方調閱沿線監視器，發現犯嫌就是是許、陳所為，許到案辯稱，他是和陳一同前往墓園後，看到陳盜伐龍柏，他只是在附近摘除虎頭蜂窩。

檢警依據路口監視器及賣場收銀櫃檯之監視器錄影擷圖，認為2人均穿著短袖上衣、買了鋸子、防鏽油、黑色垃圾袋，彼此都沒有穿戴任何防蜂螫咬的保護裝置。

法官認為，虎頭蜂是危險致命昆蟲，若摘除蜂巢時未穿載完整保護裝置，勢必遭蜂群連續叮咬，而有生命危險，許男豈有可能僅攜帶鋸子摘除蜂窩？陳亦未穿戴保護裝置。倘若許男全副武裝在附近摘除蜂窩，蜂群受驚擾飛竄，在墓園裡的陳男也必然遭殃，許男豈有不管好友死活之理？由此可見，許男辯稱只是前往該處摘除虎頭蜂窩，該處龍柏遭盜伐和他無關，純為畏罪卸責之詞，不足憑信。

許男及陳男，累犯，依共同犯攜帶兇器踰越牆垣竊盜罪、攜帶兇器竊盜罪，依犯搬運贓物罪，處有期徒刑5月至1年不等的有期徒刑，未扣案的犯罪所得沒收。