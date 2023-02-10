奎丁實測「麥當勞ㄆㄨㄣ飯」　成品讓全場驚呼！竟像這道經典台菜

▲奎丁測試「麥當勞ㄆㄨㄣ飯」。（圖／翻攝自YouTube／奎丁）



記者崔子柔／綜合報導

YouTuber奎丁有64萬人訂閱，她在網路上看到有人將麥當勞的套餐全部混合做成燉飯的影片，便決定親自來嘗試，沒想到成果讓她非常滿意，一旁的工作人員試吃後也直呼「真的好吃欸！」

奎丁昨日在YouTube發布Shorts，影片中可見，她買了一份雙層牛肉吉士堡套餐，並準備了電鍋，先將2碗白飯裝在碗裡，再依序加入漢堡、麥克雞塊、薯條、3包番茄醬和可樂，用電鍋燜5至10分鐘。

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▲除了套餐外，要先準備白飯當基底。（圖／翻攝自YouTube／奎丁）



奎丁直言，把所有東西加在一起就是「ㄆㄨㄣ」（台語，餿水），而她將成品攪拌後，立即試吃一口，沒想到味道讓她非常滿意，「不要看著它的製作過程，就會覺得是一道好吃的餐點」，一旁的工作人員也說，「真的蠻好吃欸」。

大量網友紛紛在影片下留言指出，「馬上買，已試吃完畢，真心大推」、「可樂才是精髓」、「沒意外，麥當勞的報廢桶可以拿來當菜尾」、「以為會很難吃烙賽！結果意外好吃」、「不知可樂要加多少」，有人說「我也有吃過了，很好吃有一種糖醋排骨的味道」，奎丁則回覆「對！」